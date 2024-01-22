中国汽车品牌在哈萨克斯坦市场面临哪些挑战？

（哈萨克国际通讯社讯）根据Freedom Finance Global公司对哈萨克斯坦汽车市场的研究，中国汽车工业对哈萨克斯坦汽车市场的影响将越来越大，因此哈萨克斯坦的汽车制造商将不可避免与其争夺消费者。

据官方数据显示，2023年1-9月，中国汽车一线品牌（哈弗、江淮、长安、EXEED、吉利、Jetour、坦克、OMODA）的总销量为30,228辆，占全哈汽车总销量的四分之一。

哈专家认为，中国汽车工业目前的情况与韩国汽车工业在2010年前后的情况相似。

研究报告称，中国汽车销量的大幅增长并不能和其可靠性直接挂钩，但另一方面，值得注意的是，2023年可以被视为中国汽车品牌在哈萨克斯坦发展的一个起点。三到五年的时间足以让中国汽车开始满足当地消费者的需求。

中国汽车的话题在当下引起了相当激烈的争议，这源于历史上对中国制造形象的不信任，以及民众对老品牌汽车的选择倾向。

对中国汽车的不信任有三个主要原因：

质量可靠性：大多数出售的汽车最少需要通过10万公里里程才能确定大部分主要问题所在。

零配件不足：据专家称，制造企业没有生产足够的零配件，使售后情况变得更加复杂，由于汽车的型号范围相当广，而且经常更新。如果发生严重故障，车主需要等待很长一段时间（长达数月）才能买到零配件，因为目前市场上的零配件主要是刹车片或燃油滤清器等 "消耗品"。

二级市场流动性差：Kolesa.kz网站上中国品牌汽车销量不高。即使只看二手车板块，也经常出现行驶里程仅1000公里的车型。车主们普遍认为，中国品牌汽车即使里程数极少，进入二手市场后，也会很快贬值。

分析师预计中国汽车零配件短缺的情况至少还会持续一年半到两年。

在中国汽车的优势中，专家称其具有良好的性价比、汽车贷款市场处于领先地位，以及在政府采购框架内，执法机构已经开始采购中国制造的汽车。

【编译：木合塔尔·木拉提】