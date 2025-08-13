塞梅市哈中友好市场正式开建

阿拜州州长别热克·瓦里、中国Xin Yi 有限公司总经理苏音拜·贝森吾勒和该公司代表出席了开工仪式。

该项目由塞梅社会创业公司联合实施，中国Xin Yi有限公司将负责建设工程，并将竣工后的设施移交给社会创业公司。这里将为当地农业生产者提供免费的市场来销售他们的产品。这一举措将有助于稳定物价，并为民众提供负担得起的食品。

Фото: Абай оыбылысы әкімдігі

该项目由Xin Yi有限公司全资投资，每期投资额为50亿坚戈，项目总投资额为150亿坚戈，分三期建设，初期将创造约2000个新就业岗位。该项目全面投入运营后，将创造多达5000个就业机会，并加强该地区的粮食安全。

州长表示，该项目不仅将推动阿拜地区社会经济发展，也将有助于加强哈中友谊和伙伴关系。

- 我们正见证一项旨在发展区域基础设施和加强国际合作的重要项目的启动。今年春天，在中国阿勒泰举行的“大阿尔泰”区域经济会议框架下，我们举行了多场商务会谈，并为签署了重要协议。在同一次访问期间，我们还与Xin Yi有限公司签署了合作协议。这是加强两国互信的重要一步。这些协议是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中华人民共和国主席习近平之间密切而富有成果的对话的成果。国家元首级别的这种合作也为地区间关系的发展铺平了道路。我们的合作伙伴和投资者正计划在塞梅建设一个新的行政和商业中心，并计划在那里建造住宅楼和一家酒店。目前，工程已经开始。我们已准备好携手合作。-别热克·瓦里说。

Фото: Абай оыбылысы әкімдігі

州长还表示，新市场具有很高的潜力，可以为区域中心的经济发展做出重大贡献，并成为我国和周边国家周边地区的卫生和物流枢纽。因此，该设施将使该地区的贸易基础设施现代化。该项目将为企业家创造有利条件，并使居民能够以实惠的价格购买优质商品。

【编译：小穆】