中央选举委员会主席在新德里国际会议介绍国家库鲁尔泰改革

此次会议由印度选举委员会与国际民主与选举援助研究所联合主办。国际民主与选举援助研究所是联合国常驻观察员机构，同时也是欧盟多个重要项目的合作伙伴。

在会议期间，努尔兰·阿布德若夫在选举管理机构负责人全体会议以及题为“独立和专业的选举管理机构——可持续民主的基础”的全球专题会议上作主旨发言。

他在面向来自43个国家的与会代表发表讲话时，介绍了题为“哈萨克斯坦选举制度改革：选举管理机构的专业化建设”的报告。报告重点阐述了2022年在托卡耶夫总统倡议下推进的宪法改革背景下，哈萨克斯坦选举制度的系统性转型。报告指出，国家对选举制度和代表机构的形成机制进行了现代化调整，其中，乡镇行政长官队伍的更新成为重要阶段性成果。

此外，在与来自欧洲、美洲、亚洲等地区选举机构负责人的交流和介绍中，努尔兰·阿布德若夫向与会人员重点阐释了国家元首在第五届国家库鲁尔泰会议上的核心讲话内容。与会代表全面了解了哈萨克斯坦政治体制进一步发展的重点方向，包括推进政治制度改革、加强国家制度基础，以及关于成立宪法委员会、将宪法修正案草案提交全民公投等决策，这些内容引发了广泛关注。

【编译：达娜】