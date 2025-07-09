15:21, 09 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦育种专家培育出抗枯萎病棉花新品种
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦棉花和瓜类作物实验站有限责任公司正处于抗枯萎病棉花新品种Makhtaaral-5030的最终试验阶段。本季度，该单位计划为这一新品种申请专利。
试验数据显示，Makhtaaral-5030具备出色的农艺特性。生长期为110至115天，籽棉产量达每公顷43.5公担，单铃棉絮重约为6.1至6.2克。该品种纤维产率为39.7%，长度33.5毫米，马克隆值为4.5，完全符合纺织工业的质量标准。纤维线密度为5300米特克斯，断裂强度为4.9克/特。
据农业部发布的消息，科研人员特别强调，该品种对枯萎病表现出极高的抗性：在人工感染条件下，受害率仅为0.1%，远低于现有标准品种Bereke-07的0.4%以上的感染率。
从植物形态特征来看，Makhtaaral-5030为分枝较为分散的类型，株高可达120厘米。合轴分枝自第4至第5节起形成，叶片较大，呈绿色。棉铃多为4至5裂，呈圆形，成熟后开裂良好，所产纤维洁白纯净。千粒重约125克。
自2024年起，Makhtaaral-5030已被纳入哈萨克斯坦允许区域化种植的棉花品种目录。
【编译：阿遥】