哈萨克斯坦育种专家培育出抗枯萎病棉花新品种

试验数据显示，Makhtaaral-5030具备出色的农艺特性。生长期为110至115天，籽棉产量达每公顷43.5公担，单铃棉絮重约为6.1至6.2克。该品种纤维产率为39.7%，长度33.5毫米，马克隆值为4.5，完全符合纺织工业的质量标准。纤维线密度为5300米特克斯，断裂强度为4.9克/特。

据农业部发布的消息，科研人员特别强调，该品种对枯萎病表现出极高的抗性：在人工感染条件下，受害率仅为0.1%，远低于现有标准品种Bereke-07的0.4%以上的感染率。

从植物形态特征来看，Makhtaaral-5030为分枝较为分散的类型，株高可达120厘米。合轴分枝自第4至第5节起形成，叶片较大，呈绿色。棉铃多为4至5裂，呈圆形，成熟后开裂良好，所产纤维洁白纯净。千粒重约125克。

自2024年起，Makhtaaral-5030已被纳入哈萨克斯坦允许区域化种植的棉花品种目录。

【编译：阿遥】