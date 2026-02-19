哈参议院批准哈中可再生能源合作协定 三州布局风电与光伏项目

该法律旨在批准哈中两国政府于2024年11月12日在巴库签署的上述合作协定。

据参议院农业问题、自然资源利用及农村地区发展委员会介绍，协定意在汇聚哈中双方力量，通过在哈境内鼓励、规划并实施可再生能源及可持续发展项目，共同应对全球气候变化。

根据协定条款，双方将确保相关法律法规框架的透明性，共同推进在哈境内大型能源项目的开发、建设和运营。协定同时明确了项目实施的程序安排、基本条件及操作规范。

文件对风力发电站和太阳能光伏电站建设作出具体规划。相关大型项目将布局于卡拉干达州、突厥斯坦州和巴甫洛达尔州，并配套建设能源生产与储能一体化基础设施。根据协定，项目电力采购合同期限为25年。

上述项目的实施将有助于增强国家能源安全，推动绿色技术应用，并显著减少温室气体排放。

参议员苏勒坦·杜伊森巴耶夫表示，项目总装机容量将达1.8吉瓦。这一规模不仅将明显提升绿色能源在国家能源结构中的比重，也将为相关地区基础设施建设和经济发展注入动力。

—法律为这些大型项目设定了专门的实施程序。鉴于项目规模大、技术复杂，我们对投资方在财务稳定性、技术能力以及可再生能源领域的成熟经验方面提出了明确要求。最为关键的是，这些倡议完全契合哈萨克斯坦到2030年提高可再生能源占比的承诺，以及到2060年实现碳中和的战略目标，-杜伊森巴耶夫指出。

据悉，上述三大能源项目计划于2027年至2029年间陆续建成投产。

【编译：阿遥】