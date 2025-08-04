阿拉木图州试种Lays薯片专用马铃薯品种

目前，公司在150公顷土地上种植马铃薯，并采用节水型滴灌灌溉技术；同时，在卡罗伊区域上还种植了1500公顷的粮食作物。企业配备了近20台现代化农业机械设备，用于马铃薯和粮食作物的种植和加工。

值得一提的是，“阿勒腾丹”公司已与国际食品饮料巨头百事公司（PepsiCo）建立合作伙伴关系，开始对专用于薯片生产的进口马铃薯种子进行试验。这些种子由国外引进，在拉伊姆别克山谷地区试种，整个过程由经验丰富的农艺师和农业专家进行质量管控。

目前，公司已为当地20多名居民提供了稳定就业岗位，在春播等农业高峰季节还将增加临时用工机会。

所收获的产品将供应至阿拉木图州和阿拉木图市，而使用专用种子种植的马铃薯则将直接供应PepsiCo公司。阿拉木图州政府表示，拉伊姆别克区今年计划种植粮食作物13,200公顷，马铃薯2,500公顷。

【编译：达娜】