哈中两国就对华供应小麦问题进行讨论

阿依达尔别克·萨帕罗夫在会晤期间指出，农业领域合作是哈中相互关系中非常重要的一个部分。

统计显示，2023年两国农产品贸易额达到了13亿美元，同比增长1.7%。

2024年1~6月，哈萨克斯坦与中国之间的农产品贸易额达到了6.48亿美元，较2023年同期增长12%。其中，哈对华出口4.6亿美元，自中国进口1.88亿美元。

- 中国市场对哈萨克斯坦农产品尤其是谷物的需求非常高。根据两国领导人的协议，计划将谷物的出口量增加到200万吨。而我们有能力将其提升到300万吨，总体而言，我们准备为双边有效合作创造一切条件。- 哈萨克斯坦农业部部长说。

Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

王建军则强调指出，他此次率团访问哈萨克斯坦的主要目的，是为了更加有效的促进哈萨克斯坦和中国之间小麦贸易的前景。

- 哈萨克斯坦是中国的战略伙伴和粮食作物的主要供应国。我们计划确定进口量并希望定期交货。- 他说。

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双方讨论了发展哈中小麦贸易合作、物流等问题。

值得注意的是，目前哈萨克斯坦已与中国签署了28种农作物和畜牧产品的对华出口协议。

目前，哈萨克斯坦拥有对华出口权的企业共有1990家，其中农作物生产企业1948家，畜产品生产企业42家。

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【编译：木合塔尔·木拉提】