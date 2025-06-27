哈中能源主管部门负责人会谈 聚焦能源合作路线图

会谈中，双方就上海合作组织成员国能源部长第五次会议的成果交换了意见，并强调在上合组织框架下推动能源合作、实现可持续发展的重要意义。双方指出，加强在能源安全、基础设施保护、投资合作以及推动公平、公正的能源转型等方面的协作具有重要现实意义。

双方一致同意继续就哈方提出的《2030年前能源合作战略实施路线图》草案开展联合工作。

会谈特别指出，上合组织能源部长会议作为促进多边互动的有效平台，正发挥越来越重要的作用。哈方对中方高水平组织本次会议表示感谢。

在会谈结束时，双方重申了在以下重点方向推动联合倡议的共同意愿：

推动绿色能源项目发展，设立联合研发中心；

拓展天然气领域合作（包括加工与出口）；

引入中国先进技术以推动能源数字化进程和强化网络安全；

借助中国金融机构促进能源领域投资；

加强在能源监管和环保标准方面的协调。

伊利亚斯表示，启动新的投资项目、在燃料能源综合体关键领域实现协同，将为哈中两国建立长期、可持续的能源合作关系奠定坚实基础。

据此前报道，6月26日，上海合作组织成员国能源部长第五次会议在中国宁波举行。会议由中方主办，中国国家能源局局长王宏志主持。上合组织成员国能源主管部门负责人、相关国家驻华使领馆代表以及上合组织副秘书长出席会议并发表讲话。

【编译：阿遥】