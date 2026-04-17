哈中人工智能合作提速 哈萨克斯坦代表团今夏赴华参会

会上透露，哈萨克斯坦代表团计划于今年夏季赴华参加大型科技论坛，秋季中国头部科技企业负责人也将赴哈出席数字桥（Digital Bridge）论坛，显示两国数字科技合作正在加速推进。

论坛期间，全球数字经济城市联盟秘书长尤靖介绍，北京人工智能产业发展势头强劲，目前全市拥有2500多家专业企业，产业核心规模已达4500亿元人民币（约合660亿美元）。

她表示，中国国家网信部门已备案223个大模型，其中北京占全国总量的40%以上，持续保持全国领先地位。

为推动产业发展，北京持续推出专项扶持政策，包括对算力成本最高给予50%的补贴，并通过代金券机制为中小企业提供最高30%的优惠。同时，当地正加快建设高质量数据集，为新一代神经网络训练提供基础支撑。

比荷卢经济联盟中国商会董事会副主席皮埃尔·米罗奇科夫指出，哈萨克斯坦及东南亚国家正成为中国人工智能产业对外发展的重要潜力市场。

他指出，相关市场在合作推进过程中仍面临一定文化和行政层面的挑战，欧洲则可凭借成熟监管体系和较高信任标准，在国际合作中发挥桥梁与平台作用。

全球数字经济城市联盟代表在接受采访时透露，今年将与哈方开展多项合作项目。除哈萨克斯坦代表团夏季赴华参会外，今年秋季，中国领先IT企业高管还将赴哈参加数字桥论坛，进一步推动双方在人工智能、智慧城市和数字经济等领域合作深化。

【编译：达娜】