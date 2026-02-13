哈中边境货运量三年增长逾2.5倍 政府研究提升口岸通行能力

数据显示，2022年经哈中边境通行的汽车运输工具为63.96万辆，至2025年已增至168万辆，三年间增长超过2.5倍。随着两国提出将双边贸易额提升至每年1000亿美元的目标，边境基础设施承载压力预计将持续加大。

为提高通行能力，财政部提出多项措施，其中关键举措是与中方同步口岸工作时间。此前，哈中边境口岸实行缩短工作制（8:00–12:00，13:00–17:00）。目前，哈方已分阶段将所有对华公路口岸调整为12小时工作制（7:00–19:00），其中大型口岸“光明之路”（Nur Zholy）试行24小时通关。

不过，尽管哈方口岸延长至19:00关闭，中方仍于16:00结束工作，时间差在一定程度上限制了现有基础设施的利用率。初步评估显示，若双方实现工作时间同步，通行能力可至少提升20%。

会议还介绍，将部分辅助操作从口岸区域外移至贸易物流中心及保税仓库（通常位于距边境1至10公里范围内），以缩短车辆在边检及海关监管区停留时间。目前，该模式已在“光明之路”“阿拉湖”“巴克特”“哈勒扎特”等对华口岸，以及与乌兹别克斯坦接壤的多个口岸全面实施。

目前，哈中边境方向已建成三个运输物流中心，并在“光明之路”附近投入使用大型车辆专用临时仓储设施。相关基础设施建设正逐步在其他对外边境口岸推广。

此外，会议还讨论了为偏远公路口岸提供稳定电力、互联网及其他基础设施保障问题，并就阿拜州在“巴赫特—阿亚古兹”铁路建设背景下的协调工作进行研究。

会议决定继续与中方就延长并同步口岸工作时间展开磋商，同时加快边境方向基础设施现代化改造。

【编译：达娜】