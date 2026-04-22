乌兹别克斯坦总统：中亚气候变化速度是其他地区的两倍

- 如今，环境问题已无法与全球气候变化割裂开来。该地区的气温上升速度是其他地区的两倍。该地区近三分之一的冰川已经消失。降水模式不稳定，水资源日益匮乏。-他说。

米尔济约耶夫表示，土地退化也已成为该地区一个紧迫的问题。他强调，目前超过8000万公顷的土地正遭受退化。

讲话中，乌兹别克斯坦总统还对国际环境合作的削弱表示担忧。

- 对气候变化贡献最小的国家不应被孤立地承担其后果。发展中国家应获得气候融资、先进技术和创新成果。-他说。

据他介绍，中亚各国正将生态问题列为区域合作的主要优先事项之一。他同时指出，区域性项目正朝着这个方向推进。

米尔济约耶夫还谈到了乌兹别克斯坦正在实施的环境项目。

- 在国家“绿色马孔”计划框架下，已种植约10亿棵树木。在干涸的咸海河床上，已形成超过200万公顷的森林。-他说。

乌兹别克斯坦总统表示，由于采取了节水措施，每年可节约约100亿立方米的水。目前，绿色能源占比已达30%。

最后，米尔济约耶夫呼吁中亚各国共同应对环境威胁。

- 我们必须将风险转化为新的发展机遇。-他说。

【编译：小穆】