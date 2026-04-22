中亚气候议程亟需协同推进——专访普华永道欧亚地区可持续发展方向负责人阿尔马兹·萨迪科夫

记者：此次区域生态峰会有何重要意义？您对其成果有何期待？

阿尔马兹·萨迪科夫：我们欢迎此次峰会的举办，并将其视为凝聚中亚国家在应对气候变化与环境保护方面共同努力的重要平台。

从客观条件来看，中亚地区属于全球气候最为脆弱的区域之一。世界银行数据显示，过去115年间，中亚各国年均气温均显著上升：吉尔吉斯斯坦上升2.1℃，塔吉克斯坦3.3℃，我国为5.7℃，乌兹别克斯坦12.2℃，土库曼斯坦则达到15℃。

即便在全球升温控制在1.5℃的理想情景下（而目前趋势显示这一目标实现难度较大），本地区气温仍可能上升至少2至2.5℃。这将对水资源、农业、基础设施及整体社会经济稳定带来显著压力。

因此，我们期待峰会不仅有助于降低气候风险，更能成为推动形成协同、务实解决方案及区域合作机制的平台，从而在长期内增强中亚的可持续发展能力。

记者：从气候与生态角度看，中亚国家应优先在哪些领域开展合作？

阿尔马兹·萨迪科夫：首先是气候变化缓解，包括推动区域层面的温室气体减排合作，加快向可再生能源转型，提高能源效率，并培育低碳产业。这需要各国在国际承诺框架下加强协同与责任落实。

第二是适应气候与自然风险、提升经济韧性。这包括制定国家及跨国层面的计划，保护最脆弱的经济部门、社区及生态系统。

第三是治理空气污染与完善废弃物管理体系。向循环经济转型，将有助于降低环境压力、减少对自然资源依赖，并创造新的经济增长点。

此外，粮食安全、自然资源可持续管理、水土资源合理利用以及生态系统保护等问题，同样需要重点关注。这些方向构成了当前区域务实合作的基础。

记者：在这一过程中，企业发挥什么作用？

阿尔马兹·萨迪科夫：如果没有私营部门的积极参与，生态与气候议题很难突破宣示层面。事实上，企业是投资的主要来源。国际发展机构评估显示，发展中经济体用于气候适应的资金中，约70%需来自私营资本。

对中亚而言，缺乏可持续商业模式、透明的风险管理及可预期的监管环境，将难以实现向低碳经济转型，也难以推动能源、水基础设施及农业领域的现代化。

同时，企业在推动技术与创新从试点走向规模化应用方面发挥关键作用。通过其产业链与金融链，创新成果能够从局部实践扩展至整个经济体系。

企业还在标准落地方面具有重要作用。虽然标准多由监管机构与国际组织制定，但正是企业在咨询机构支持下，将气候信息披露、ESG风险评估等体系纳入实际运营，使其具备可操作性并促进跨境合作。

记者：您提到融资问题。目前中亚地区可持续金融市场发展如何？

阿尔马兹·萨迪科夫：整体来看，中亚可持续金融市场正稳步增长。截至2024年，区域可持续融资总规模已超过27亿美元，其中我国与乌兹别克斯坦表现最为活跃。

我国是区域内首个引入国家级绿色分类标准（绿色分类法）并对金融机构实施强制性ESG报告要求的国家。数据显示，截至2025年9月，国内已发行超过20项可持续债券与贷款，总规模超过13亿美元。

乌兹别克斯坦也取得显著进展，近年发行了数亿美元规模的主权绿色债券及可持续发展目标债券，其中经济与财政部发行的SDG债券规模达6.4亿美元。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦市场规模相对较小，但在国际金融机构支持下，亦已启动相关融资工具。

值得注意的是，市场增长不仅源于投资需求，也得益于制度性改革，包括绿色分类体系建立、ESG信息披露发展，以及世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、国际金融公司和亚洲基础设施投资银行等机构的积极参与。

目前，这些资金正广泛用于可再生能源、水资源管理、基础设施建设及气候适应项目，包括跨境合作项目。可以说，可持续金融正逐步成为连接区域气候议程与经济发展的关键纽带。

记者：对于企业而言，投资可持续发展是否具备现实经济意义？

阿尔马兹·萨迪科夫：答案是肯定的。普华永道在我国已连续14年开展企业高管调查。今年结果显示，企业在过去五年中进行的环保投资已开始带来实际经济回报。

具体来看，25%的受访者表示相关投资对公司收入产生了积极影响（较去年19%有所上升）；42%的受访者认为此类投资有助于降低运营成本（去年为31%）。

在全球范围内，我们也持续跟踪投资者行为。2026年的研究显示，投资者在关注传统财务指标的同时，越来越重视可持续发展因素及其在企业长期商业模式中的融入程度。

目前，84%的投资者认为，应维持或增加对气候适应领域的投资。这对他们而言不仅是价值选择，更是风险管理与保障经济稳定的现实需求。

从投资偏好看，约70%的投资者愿意增加对系统管理能源与基础设施的企业投资，61%倾向于支持利用气候与ESG数据提升运营效率的企业，超过一半的投资者关注气候适应项目，近一半支持与税收及监管激励相关的项目。

总体而言，气候投资正成为商业逻辑与公共利益交汇的重要领域。但需要认识到，这一过程背后仍需长期、系统的努力，才能实现从战略到成果的真正转化。

【编译：木合塔尔·木拉提】