哈萨克斯坦强化区域教育中心地位：在哈留学生人数突破3.5万

最新数据显示，与上一年相比，外国学生数量增长了11%。这一增幅表明，哈萨克斯坦正逐步构建集优质教育项目、国际化学术环境与广阔职业发展机会于一体的区域教育高地。

外国学生来源结构显示，生源地分布进一步扩大，其中人数最多的五个国家包括：

印度：9,959人

土库曼斯坦：9,089人

乌兹别克斯坦：4,136人

中国：3,367人

俄罗斯：2,426人

来自南亚、中亚及中国的学生占比不断上升，反映出哈萨克斯坦在医学、工程、IT和社会经济等专业领域的教育项目持续受到国际学生青睐。

分析显示，外国学生选择赴哈留学主要基于以下因素：

与周边国家相比更具竞争力的学费水平

哈萨克斯坦高校文凭的国际认可度及广泛的合作网络

校园基础设施明显改善，强调实践型人才培养

阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特已成为全国留学生最集中的三大教育城市：

阿拉木图：18,195人

阿斯塔纳：4,292人

奇姆肯特：3,645人

阿拉木图依托国家级大学、医学院及私立教育机构，形成中亚最大教育集群；阿斯塔纳通过科研中心建设与国际教育项目巩固其智力中心地位；奇姆肯特则逐步成长为南部地区的工业与教育双重支点。三座城市的整体实力，使哈萨克斯тан能够与塔什干、比什凯克和巴库等区域教育中心展开竞争。

外国学生集中度最高的五所高校分别为：

阿尔法拉比哈萨克国立大学——4,497人 阿斯菲迪亚洛夫国立医科大学——2,687人 欧亚国立大学——2,483人 萨特帕耶夫哈萨克国立技术大学——1,759人 阿吾艾佐夫南哈州国立大学——1,730人

留学生在国家级大学的集中，体现出其教育质量与科研实力获得广泛认可，也反映出国际科研合作和联合项目的持续扩展。

从专业结构看，外国学生主要集中在以下领域：

医疗与卫生：12,950人

教育学：5,943人

商科与法律：4,539人

工程学：3,374人

信息技术：2,141人

上述数据说明，技术、医学及数字领域的全球人才需求正在增长，同时也凸显哈萨克斯坦在面向南亚与中亚市场提供人才培养方面的重要作用。

近年来，哈萨克斯坦不断推进高等教育改革，包括海外知名大学分校的落地、科研集群建设、国家教育标准更新以及国际学术网络拓展，为提高教育出口能力奠定了坚实基础。

官方数据显示，哈萨克斯坦不仅跻身中亚主要教育中心之列，而且正逐步形成能够影响区域人才培养格局的教育枢纽。

科学和高等教育部表示，将继续推进开放性、国际化和与全球学术空间接轨的政策，为提升国家教育竞争力提供制度保障。

【编译：达娜】