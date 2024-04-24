哈萨克斯坦总统中心举办民族团结主题展览：传承历史，共享文化

1995年10月18日，哈萨克斯坦共和国总统签署法令，将每年的5月1日定为哈萨克斯坦民族团结日。

这一天全国各地举行庆祝活动，这是彰显国家和民族团结、促进各民族和睦相处、共同繁荣发展的节日。

Фото: ҚР Президенттік орталығы

哈萨克斯坦是130多个民族的共同家园，致力于维护和平与和谐，为世界树立了榜样。广袤的哈萨克草原如今成为各民族共同的家园。

此次展览旨在通过总统中心馆藏的文物，展示哈萨克斯坦民族和谐以及跨文化对话模式所取得的成就。

展览展出的珍贵文物集中展现了哈萨克斯坦各民族的历史渊源、合作与文化发展。

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观众将有机会欣赏到塔吉克民族精美壁毯、土库曼民族传统花帽，以及绣有花朵的俄罗斯民族毛巾等展品。这些展品将带领观众领略哈萨克斯坦众多民族的服饰、餐具、地毯、刺绣、陶瓷、艺术品和物质文化遗产的独特魅力。

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展览共展出总统中心馆藏的200多件文物，包括服饰、地毯和毡制品、软装饰品、纪念品、餐具、艺术作品和物质文化用品。

每个民族都为哈萨克斯坦的发展做出了贡献，也为自身家园的建设做出了努力。

展览将持续至5月10日。

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【编译：阿遥】