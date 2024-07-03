哈中企业家理事会：哈萨克斯坦农业部与中国无人机制造商和肉类协会签署合作协议

会议期间，哈萨克斯坦农业部分别与苏州云视达机器人科技有限公司和中国肉类协会签署了两项重要的合作备忘录。

据农业部新闻消息，首先，哈萨克斯坦农业部与苏州云视达机器人科技有限公司签署了技术合作协议。这家高科技制造企业专注于研发和生产智能无人驾驶飞行器以及适用于复杂环境的智能机器人。该公司的智能设备和软件在包括农业在内的众多领域得到广泛应用。

根据协议，将引进用于植物保护的智能无人机。此类设备的使用将显著提高植物保护措施的效率，并整体提升农业生产的效能。

此外，哈萨克斯坦农业部还与中国肉类协会签署了技术交流和肉类产业合作的框架协议。该协议旨在深化哈中两国之间的合作，通过技术交流提升产品质量，增加两国之间的贸易往来。

中国肉类协会是一个国家级的社会组织，其成员包括肉类产业企业、政府机构及社会团体，其覆盖畜牧业、屠宰、肉类加工、冷链物流、进出口贸易、肉类机械设备及包装材料等整个肉类产业链。

值得一提的是，这两项合作协议将有助于巩固双边关系，促进农业领域的商业联系，并推动农业的创新发展。

【编译：达娜】