哈萨克斯坦建议共建“中亚绿色屏障”应对沙尘暴

—我们建议签署相关决议并启动区域性计划，明确具体实施区域和协作机制。目前，我们已与中亚各国合作伙伴完成了大量前期准备工作，包括起草决议草案和划定拟造林区域，-尼桑巴耶夫表示。

据介绍，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦将共同参与该计划，多个国际环保组织和基金会也将作为合作伙伴加入其中。

尼桑巴耶夫指出，该倡议不仅有助于保障粮食安全、提升自然资源管理水平，还将进一步巩固区域伙伴关系，为各国应对气候变化提供新的路径。

这意味着，相关举措并非停留在政策层面的倡议，而是配套推进具有可操作性的项目。中亚五国将结合各自国情，自主确定境内造林区域，逐步构建相互衔接的林带体系，形成覆盖区域的“绿色屏障”，推动生态环境持续改善。

—哈萨克斯坦目前正在实施本地区规模最大的植树造林项目之一。下一步重点是构建系统性的防护基础设施。“中亚绿色屏障”不仅是一种新的区域生态模式，也将成为推动地区可持续发展的重要力量，-尼桑巴耶夫强调。

【编译：阿遥】