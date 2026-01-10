稳中求变：哈萨克斯坦单一产业城市转型进程调查

鲁德内：从资源依赖向加工制造转型

鲁德内是哈萨克斯坦重要的单一产业城市之一，经济结构相对稳固，但长期高度依赖矿业，目前人口约12.31万。该市经济支柱长期以铁矿开采和初级加工为主，近年来，加工工业及相关产业在产值结构中的比重开始逐步提升。

鲁德内市经济与预算规划局数据显示，全市工业产值达到7094亿坚戈，同比增长1%。矿业仍占据主导地位，产值超过5280亿坚戈，但加工业细分领域表现较为积极，铁精矿、球团矿、冶金和建筑材料以及部分日用消费品产量均实现增长，在一定程度上缓解了采矿与加工之间的结构失衡。

Фото: Ирина Старикова

城市面貌的改善在很大程度上得益于建筑业的快速发展。报告期内，该领域产值超过370亿坚戈，多所学校、健身康养中心、住宅和商贸设施相继建成投用。同时，供热和供水管网的现代化改造也在推进。前11个月，全市住房交付面积超过5.5万平方米，同比增长约30%。

鲁德内市经济与预算规划局表示，住房建设主要由民间资本推动。2023—2024年间，全市翻新和新建14栋多层住宅（共698套公寓），重点保障住房困难群体需求。为统一城市风貌，过去两年中，对33栋楼房的立面和屋顶进行了集中修缮。

尽管面临结构性挑战，鲁德内的商业领域仍保持增长态势。零售业营业额突破1010亿坚戈，批发业营业额约为890亿坚戈，全市商业流通资金同比增加84亿坚戈。

Фото: Ирина Старикова

推动经济变化的主要动力来自服务业、建材生产、废物回收、贸易及酒店业。年初以来，全市实施了11个总投资超过59亿坚戈的项目，创造318个就业岗位，包括混凝土生产线投产、建材及钢筋混凝土制品厂建成、生活垃圾分类综合体启用、橡胶制品回收线升级，以及多家公寓式酒店和购物中心投入运营。

项目建设主要依托民间投资。数据显示，全市固定资产投资总额为561亿坚戈，其中约89%来自企业、机构和个人，预算资金主要用于基础设施和社会领域。

2025年，该市工业、建筑和服务业就业人数均有所增加。分析认为，这主要得益于投资项目落地以及住房和社会设施集中开工。与此同时，政府通过补贴和资助扶持创业，小微企业数量有所增长，但整体上仍高度依赖本地大型工业企业。

Фото: Ирина Старикова

目前，鲁德内的经济结构已显现调整迹象。过去三年中，加工工业在总产值中的比重由12.2%提升至21.9%，采矿业比重下降约9%。这表明该市正在逐步降低对资源型企业的依赖。

需要指出的是，按照相关标准，单一产业城市要实现“摘帽”，其主导产业产值占比需降至20%以下。结合当前经济结构和在建项目规模，这一目标在短期内仍难以实现。

库勒萨热：补基础设施短板与稳定就业

库勒萨热人口约8.4万，其中超过6.4万人居住在市区。

阿特劳州哲勒沃伊县政府数据显示，过去一年，该市的主要变化集中在公用事业和能源管网升级。目前，供气和供电覆盖率均已达到100%，供水覆盖率为99.3%。

Фото: Видеодан алынған скрин

与此同时，污水处理和生态环境保护仍是明显短板。目前仅40%的城区接入集中排水系统，其余污水仍排入距市区12公里的蒸发池。当地已规划建设一座日处理能力1万立方米的污水处理厂，计划于2026年动工。

此外，主干排水管网和供水管道更新工程同步推进，一座日产1.8万立方米的净水站及4个加压泵站正在建设中，整体进度已完成80%。

Фото: аппарат акима Жылыойского района

住房领域的重点在于消除危房存量。2024年，对126栋多层住宅进行技术鉴定，其中97栋被认定为危房。《2025—2029年危房拆除路线图》已获批准，目前已拆除9栋。2021—2024年间，224户危房住户完成安置。

2025年，社会领域的重点集中在教育、体育和医疗。“未来学校”国家项目，一所可容纳1200名学生的新校正在建设，另一所300学位的创新学校已开工，预计2026年投用。

Фото: аппарат акима Жылыойского района

城市美化工程同步推进，18栋多层住宅立面和屋顶正在大修。库尔塞河沿岸景观整治已完成，新建人行道，栽植苗木，并完善照明和公共设施。交通方面，新建80个公交站点和5个暖气候车室，今年还将新增30个。

哲勒沃伊县政府表示，就业形势总体稳定。去年新增就业岗位3470个，其中常设岗位2290个。就业增长主要来自建筑、油气、农业、教育、服务和贸易领域。腾格兹营地正在建设天然气处理和聚合物工厂，未来可新增约1700个岗位。

总体来看，库勒萨热的变化具有系统性，重点在于市政基础设施和民生改善。但这些进展尚不足以在短期内改变其单一产业城市定位。

里德：金属之城的转型阵痛

里德市人口超过5万，经济结构高度集中，约75%的工业产值来自冶金行业，核心雇主为“哈萨克锌业”（Kazzinc），约四分之一的劳动人口在该企业就业。

目前，加工工业占工业总产值的90%，在外部市场波动面前，城市抗风险能力仍然有限。

Фото: аппарат акима города Риддера

里德市政府指出，过去一年，固定资产投资、建筑施工量、零售和批发贸易额以及农业产值均实现增长，但这些变化尚未从根本上改变经济结构。

社会基础设施领域进展最为明显，医疗综合体项目已接近完工，投用后将显著提升本地医疗可及性。教育和住房建设亦有所推进，但住房供给仍显不足。

Фото: аппарат акима города Риддера

专家指出，就业结构基本未变，新增岗位仍集中在工业、建筑和服务业，且多为临时或项目制岗位。中小企业仍主要以支柱企业配套为生，经济多元化处于初级阶段。

总体来看，里德正处于转型适应期，结构性调整仍面临阻力，其单一产业特征短期内难以改变。

卡拉套：基础设施先行的渐进调整

卡拉套位于江布尔州，人口约2.83万，经济活动人口占比为57%。2025年，市财政收入达到2.425亿坚戈，同比增长160%，主要得益于工业扩张和创业活动增加。

Фото: аппарата акима Таласского района

基础设施建设是当前重点。道路修复、照明、供水和供热系统升级正在推进，但污水处理和城市保洁仍是短板。

城市美化和绿化工程同步实施，去年共栽植苗木逾1万株，并通过新建水井和泵站保障绿化用水。

Фото: аппарата акима Таласского района

工业领域，焦亚硫酸钠项目投产，扩大了税基并创造就业，但尚不足以改变经济单一结构。

总体而言，卡拉套的变化仍以基础设施改善为主，其单一产业城市定位短期内难以调整。

结语：从“剧变”转向“稳健适应”

2025年的实践表明，哈萨克斯坦单一产业城市正处于稳健适应期，而非激进转型期。各城市优先解决基础设施和民生问题，提升城市运行韧性。

尽管个别领域出现积极变化，但整体来看，这些努力仍不足以替代核心支柱产业。2025年更像是“守稳之年”，真正的结构性转型仍需更大规模投资和更长时间周期。

【编译：阿遥】