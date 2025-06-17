“中亚—中国”商务理事会会议：中方高度评价中亚有机产品 过境运输合作潜力巨大——朱曼哈林

朱曼哈林指出，中亚是全球发展灌溉农业的主要区域之一。近年来，哈萨克斯坦向中国出口的驼奶、乌兹别克斯坦的樱桃、塔吉克斯坦的干果、吉尔吉斯斯坦的蜂蜜以及土库曼斯坦的棉花等产品，频繁出现在中国市场，并受到消费者的广泛欢迎。

他表示，中亚国家与中国之间的农产品贸易每年稳步增长，未来在农产品生产、深加工、节水农业技术以及创新型联合企业方面的合作潜力巨大。哈方愿为有意进入本地区的中国投资者提供有利条件。

据介绍，2024年中亚地区与中国之间的双边贸易额达到950亿美元，其中约一半来自哈萨克斯坦。哈中双边贸易额创下历史新高，达到440亿美元。

朱曼哈林强调，中亚在连接东西、南北方向的交通走廊中处于战略枢纽位置。当前，超过80%的中欧陆路运输途经哈萨克斯坦，这充分说明该地区在中国“一带一路”倡议框架下所具有的重要意义。

他介绍称，2024年，通过“中间走廊”——即连接中国、哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其及欧洲国家的运输通道，货运量同比增长逾60%，达到450万吨。哈方计划到2030年将这一数字提高至每年1000万吨，并欢迎中方企业参与相关基础设施建设与投资合作。

朱曼哈林还在会上提出，应将“中亚－中国”商务理事会会议机制化，设为每年定期举行的交流平台。他指出，企业界在推动地区人文与经贸联系方面发挥着重要作用，有助于增进民众间的理解与友谊。

他向中方企业表示，哈萨克斯坦将继续作为中国值得信赖、开放透明的合作伙伴，愿与中国及中亚各国共同开拓更加广阔的合作前景。

据悉，本次会议是继2023年5月19日在中国西安举行首届会议后的第二次理事会会议，亦与即将在阿斯塔纳召开的第二届“中亚－中国”国家元首峰会相呼应，来自中国和中亚五国的上千名代表参会。

【编译：达娜】