哈中深化农产品合作 哈企业食用油出口即将启动

此次供货是在哈萨克斯坦粮食合同集团去年启动的农产品出口批次整合计划框架内进行的。该计划旨在作为国家支持农民和加工商的工具，其核心机制是由运营商将来自不同供应商的小批量产品整合为完整的出口批次，并保障顺利发运至国外客户。整个过程中，粮食合同集团将协助完成运输工作。

2024年，通过这一整合项目，已签署6份向中国及中亚国家出口谷物和油籽的合同，合同总价值达2000万美元。今年，粮食合同公司继续推进该项工作，目前已向中国发运1600吨饲料粉。

当前，哈萨克斯坦农业政策的重点方向是向深加工转型。通过整合计划和三方远期采购等机制，粮食合同公司正在协助本国生产商拓展海外市场，同时推动地区加工产能的利用。这不仅有助于在国内创造附加值，也为中小型农户提供支持。

【编译：阿遥】