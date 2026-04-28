“哈中合作法律架构：投资、争端解决和法律教育”国际研讨会在阿斯塔纳举行

会议期间，与会者讨论了中国在数字技术和人工智能领域的监管思路、国际教育项目的发展，以及面向国际实践的现代法律人才培养模式。与会者还就投资法、争端解决机制、数字监管及跨境执业法律人才培养等热点问题进行了交流。

纳里克巴耶夫大学董事会主席塔勒哈特·纳里克巴耶夫表示，两国在共同感兴趣的领域成功开启了学术对话。

—两国领导人之间的高层会晤再次确认了富有前景的议程，包括扩大投资、基础设施、技术和教育领域的合作，以及进一步完善支撑这些方向的法律框架。随着跨境经济活动的增长，投资监管、争端解决与法律人才培养之间的联系日益紧密。我相信，在这一背景下，我们高校之间通过联合科研和未来人才培养所开展的协作，有助于推动这一广泛议程的实现，-纳里克巴耶夫强调。

哈萨克斯坦共和国宪法法院法官哈纳特·穆辛、哈萨克斯坦司法部副部长丹尼尔·瓦伊索夫、上海政法学院校长葛卫华等在会议上发言。各方特别关注了在人工智能快速发展的背景下法律监管的问题。

—当前全球范围内正展开激烈的人工智能竞赛。各大企业竞相在新技术研发上占得先机。在全球化背景下，尤其是在人工智能应用领域，这要求各方共同培养法律人才。目前仅有少数国家制定了相关法规，中国已是其中之一。在这方面，经验交流对教育体系，以及对作为法律教育领域领先者之一的纳里克巴耶夫大学，都具有特殊意义，-穆辛表示。

与此同时，上海政法学院校长葛卫华建议双方共同研究数字治理及人工智能法治领域的前沿问题。他倡议启动“法律+人工智能”跨学科合作框架项目，并共同开发双语课程。葛卫华还指出，需要建立两国在投资与争端解决领域的法律合作机制，并创建培养跨境法治领域专业人才的哈中共同体。