主权宣言35周年：法治是哈萨克斯坦独立的光辉道路

今年，哈萨克斯坦隆重庆祝《国家主权宣言》通过35周年。这一文件标志着哈萨克斯坦作为国际社会公认的现代国家开始形成。宣言首次以法律形式确立了共和国独立制定内政外交政策、自主掌控资源、建立权力机构及立法体系的权利。

奠定法治基石

《国家主权宣言》由哈萨克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃于1990年10月25日通过，其对国家与法治的意义重大。这一文件首次确立了共和国宪法和法律的至高地位，以及共和国权力机构的优先权，同时明确了建立内部武装力量、国家安全机构、财政信贷及税收体系、公民制度等权利。这是哈萨克斯坦迈向独立与主权的关键一步，也是国家不可动摇的基石。

由著名法学家萨雷克·齐马诺夫（Салық Зиманов）领导的哈萨克斯坦法学专家团队起草了这份宣言。文件明确了自主国家建设、复兴和发展国家文化、传统、语言，以及增强民族尊严的核心原则。

宣言的条款从法律层面赋予了共和国独立解决政治、经济和社会问题的能力，这是当时一项至关重要的举措。其中，第8条款尤为关键。在1978年《哈萨克苏维埃社会主义共和国宪法》中，苏联法律享有优先权，共和国法律仅在授权范围内适用。而宣言第8条款首次确立了共和国宪法和法律在其领土内的至高地位，规定只有共和国自愿认可的苏联法律才具效力。若苏联法律与共和国宪法相悖或损害其主权，共和国有权暂停其执行。这一机制为保护国家立法免受外部干预提供了法律保障，标志着从中央集权模式向自主法治秩序的转型。

从主权到宪政

法治自治的推进促成了统一的国家权力体系，包括议会、政府和司法系统的建立。这些机构确保了宣言条款的实际执行，为后续宪法及其他宪政文件的出台奠定了基础。宣言内容深远且潜力巨大，清晰展现了共和国自主发展和巩固国家地位的决心。

从法治角度看，宣言成为哈萨克斯坦构建独立法律体系的基石。独立初期，国家开始摆脱苏联规范，建立自主的法律框架。一年后，《哈萨克斯坦共和国国家独立法》通过，进一步巩固了国家主权，并为宪政体系的未来发展奠定了法律基础。1993年，独立哈萨克斯坦首部宪法问世，确立了法治、分权原则，以及将人权与自由作为最高价值的理念。

1995年8月30日，全国公投通过的新宪法进一步明确了国家的稳定性和现代形象。《国家主权宣言》35周年恰逢宪法颁布30周年，两者共同见证了核心原则与制度的巩固与发展。

宪政改革与民主进程

独立以来，哈萨克斯坦的宪政进程和政治体系发展通过一系列持续改革，致力于构建现代稳定的国家、强化权力机构并提升其对公民的责任感。宪法多次修订，反映了国家政治与制度发展的不同阶段。1998年的修订加强了权力分支间的互动机制，2007年引入比例代表制的选举制度，推动了议会政治现代化和权限扩大。2011年与2017年的改革完善了制衡机制，提升了代议机构的角色并强化了国家对公民的责任。这些变革为后续创新奠定了基础。

2019年至2022年，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）提出的“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”改革模式，成为基于民主制度构建公平社会的有力延续。这些宪政改革显著增强了议会和地方权力机构的作用，强化了公民权利保障机制，完善了人权保护措施，并引入了社会民主化和国家机构透明度的原则。这些改革使我们将主权视为现代国家不可分割的核心价值。

自2022年起，10月25日的共和国日重新定为国家节日——国庆日，体现了对主权历史意义的尊重和对国家认同的巩固。正如总统所言，共和国日是人民团结与合作的鲜明象征，是以建设公平哈萨克斯坦为目标的重要日子。

法治保障与国际责任

宪政法院的重建、公民权利专员制度的发展以及检察机关的强化，共同形成了确保合法性和公民权利保护的完整体系。如今，公民不仅可以通过法院，还可通过宪政监督机构维护自身权利，甚至获得法律援助。宪政法院已审理数千起公民申诉，制定了完善立法和司法实践的指导性法律立场，切实履行了作为宪政权利与合法性保障者的角色。

司法公正的可及性是国家成熟的标志，是法律为人服务的真实体现。目前，司法系统和程序立法正稳步推进改革，旨在为所有公民提供公平、独立的司法服务。2025年7月1日起，最高法院启动运作，实行“无预筛选”的连续上诉原则，确保司法公正。

在国际舞台上，哈萨克斯坦展现了明确方向和可靠伙伴的形象。国家签署了数百项双边和多边协定，成为全球机构的积极参与者，为在权威国际组织中讨论和解决全球议题开辟了道路。哈萨克斯坦是联合国核心条约的缔约方，包括《维也纳国际条约法公约》以及人权、反腐败、环境保护、弱势群体保护等领域的国际公约。这些国际承诺正有计划地落实，与国内法治和公平改革相辅相成。

展望未来

总统倡导的当代改革进一步发展了宣言中确立的法治、国家对公民的责任以及权力机构透明度的原则。这些改革以实际行动而非空洞口号，证明了国家的稳固性。

作为政治体系发展的合乎逻辑的下一步，近期提出的向一院制议会过渡的建议正在讨论中。总统在议会改革工作小组首次会议上指出，这一改革将为国家构建全新的治理模式。

这些进程延续了《国家主权宣言》通过以来及后续改革的轨迹，致力于巩固国家地位、法治和公平国家的原则。如今，我们继续通过强化法律体系、发展数字服务、确保司法可及性和保障公民权利，坚定不移地建设自由、强大、公平的哈萨克斯坦。

