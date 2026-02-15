叶尔兰·卡林主持召开内部政策问题会议 部署重点工作方向

政府成员、总统办公厅各结构部门负责人、各州及直辖市副州长（副市长）、地区管理部门负责人等出席参加。

叶尔兰·卡林指出，总统令首次在国家层面对内部政策的主要方向、目标与任务进行系统化梳理和制度化确立。这一文件旨在提高国家机关在内部政策领域的协调效率，同时有助于更加清晰地阐释当前国家政策的思想内涵与价值导向。

会议期间，国务顾问还就新宪法草案的意义作出说明。他表示，草案首次在宪法序言及前几条条文中，突出确立国家的根本基础——独立与主权，以及国家建构的核心原则。

卡林指出，新宪法不仅明确法律规范框架，同时从理念与价值层面确立社会发展的总体目标与方向。如若该宪法草案在全民公投中获得通过，新宪法将成为社会团结迈向更高质量与更高层次发展的制度平台。

会议还审议了落实总统在国家库鲁尔泰第五次会议（在克孜勒奥尔达举行）上提出的各项任务，以及加强民族与宗教间和谐、深化与社会团体及专家群体互动、推进文化人文、信息、家庭及青年政策等议题。

会议结束后，相关国家机关获下达具体指示，要求切实推进内部政策领域重点方向的落实工作，确保政策部署取得实效。

【编译：达娜】