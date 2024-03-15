托卡耶夫总统主持召开第三届国家库鲁尔泰

托卡耶夫总统首先表示，今年的国家库鲁尔泰恰逢纳乌鲁兹节和斋月。此外，在加伊克河畔举行第三届国家库鲁尔泰并非偶然。

-著名的萨莱楚克市就位于这个地方。历史上可知，这座城市是金帐汗国，乃至后来的哈萨克汗国的重要行政和贸易中心。这座位于丝绸之路沿线的城市曾经发挥着特殊的地缘战略作用。 他对东西方之间的经济、政治和文化关系有着特殊的影响。 哈萨克历史上的多名著名的可汗在此统治了国家。他们中的一些人在这里找到了永恒的居所。 据历史学家称，将哈萨克汗国变成强大国家的哈斯木汗就埋葬在这里。总之，萨莱楚克是一座哈萨克历史中具有特殊地位的圣城。-他说。

国家元首表示，维护国家的繁荣和人民的团结对于我国非常重要，国家的完整始于知识分子的团结。

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总统指出，扩大国语的使用范围仍将是国家政策的主要方向。托卡耶夫认为，进一步发展这一趋势最有效、最快的途径就是教育。 此外，他还指出，图书馆事业的发展不应漠视，阿拉木图和阿斯塔纳很快将建成24小时开放的现代化图书馆。

托卡耶夫总统表示，为了自信地迈向未来，必须充分了解过去的历史，保护和弘扬我们的文化遗产。他指出，哈萨克斯坦是大草原游牧文明的直接继承者。世人称为金帐汗国的著名的术赤王朝，被公认为欧亚大陆中部广阔草原上最强大的国家。

-术赤王朝直接影响了整个六世纪欧亚大陆中部的命运。他试图在广阔的领土上创建单一的文明。伟大的术赤，决定了伟大草原各民族百年发展的方向，将金帐汗国的国家管理提升到了一个新的水平。它与罗马帝国的相似之处就在这里。今年是术赤王朝成立 800 周年，今天的会议也恰逢这一日期。伟大的术赤王朝在哈萨克斯坦的建国传统中占有特殊的地位。我国的过去、现在和未来都与其历史遗产紧密相连。 因此，国际上对金帐汗国的了解应该与哈萨克斯坦有直接关系。-总统说。

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同时，国家元首宣布，由七卷组成的哈萨克斯坦新学术史的编写工作正在有序进行。目前，包括60名外国专家在内的250名科学家参与了这项工作。

托卡耶夫总统表示，去年哈萨克斯坦当选为联合国教科文组织世界遗产委员会成员，并呼吁广泛颂扬国家独特的自然和历史古迹。总统同时还指示，将地下清真寺和以其神秘性质引起外国人特殊兴趣的高原保护区列入联合国教科文组织世界遗产名录。

此外，国家元首指示采取适当措施保护耶什克奥尔梅斯山脊、阿尔帕沃森、库尔贾巴斯和萨乌伊斯坎迪克山谷以及苏伊斯坎迪克山谷中的岩画。他指出，这些岩画是数千年草原文明的历史。

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国家元首在讲话中强调了维护民族认同。

总统表示，如果想维护并加强我们国家的精神独立，我们需要关注我们的传统宗教，即逊尼派方向的哈乃斐学派。 在这方面，国家元首认为，应特别重视对霍贾·艾哈迈德·亚萨维遗产的深入研究和颂扬，他为伊斯兰教在大平原的传播和扎根做出了巨大贡献，并在突厥世界创立了苏菲派。

讲话中，托卡耶夫总统呼吁全国上下打击和预防危害社会的“五害”，即毒品交易和吸毒成瘾、酗酒、家庭暴力、欺凌和侵略、破坏公物、奢侈。与此同时，总统单独强调了决定国家新面貌的主要价值观。 它们是独立与爱国、团结一心、正义与责任、法律与秩序、勤勉与专业、创造力与创新。

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国家元首指出，每个国家公民都应该坚定恪守这些主要价值观。 总统提出的“诚实公民”的概念就包含了这一切。 同时，这也与公正的哈萨克斯坦的理念相一致。

-我们必须继续将这一基本价值观灌输到下一代的思想。诚实公民是指具有良好品质、诚实做事、以诚实方式取得成功的人。也就是说，他把诚实和正义放在第一位 为了成为一个具有前瞻性的国家，整个社会必须改变意识，并树立新的价值观。如果每个人都配得上“诚实公民”的称号，那么这个国家就会建立一个公平的社会。“诚实做人——诚实做事——诚实收入”是密不可分的理念。 这三大支柱是成为先进和成功国家的关键。-托卡耶夫总统说。

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此外，国家库鲁尔泰成员发表了讲话。

托卡耶夫表示，国家库鲁尔泰提出的新想法新建议将得到认真考虑并采取具体措施。同时，他提议明年在阔克谢套举行第四届国家库鲁尔泰大会。

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【编译：小穆】