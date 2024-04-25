托卡耶夫总统主持召开民族和睦大会召开第33届代表大会

托卡耶夫总统首先谈及了哈萨克斯坦多个地区为克服自然灾害后果而开展的大规模工作，并指出，自洪水发生以来，哈萨克斯坦民族和睦大会一直在积极、协调地开展工作。他强调，这一切都是相互同情和愿望的明显体现。

总统指出，尽管面临各种挑战，我国并没有偏离其战略目标和目标。他表示，由于短期内进行的政治改革，政府各部门开始在基于保护和促进人民合法利益、权利和自由的新体制下开展工作。接下来的工作任务是转向以公正、包容、务实为原则、以增进人民福祉为目标的新经济模式。

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托卡耶夫总统表示，本届代表大会主题为“团结·创造力·进步”。他强调，这三个理念准确无误地代表了我国全体人民战略方向的最终本质，团结一致仍然是我们的主要价值观和国家政策不可动摇的方向。

讲话中，总统特别指出了为实现这一目标必须完成的几项紧迫任务。首先，他认为有必要将大会的工作与国家新的人道主义意识形态协调。

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总统同时还表示，当今全球大灾难正在肆虐，不同国家之间的军事政治冲突、贸易经济冲突、甚至文化人道主义冲突正在加剧。他还称，重要的是创造一个社会环境，不允许任何旨在根据民族区分和孤立人的行为，特别是基于语言、民族、宗教或文化对公民进行挑衅或歧视的行为。

托卡耶夫总统谈及加强民族和睦大会机构能力问题，并表示有必要加深与国家机构、议会和地方议会之间的关系。在这方面，托卡耶夫责成民族和睦大会领导人积极参与国家决策和推动改革的进程，查明民族社会紧张局势的焦点并强调预防此类事件的发生，加强大会作为一个机构，颂扬社会诚信和爱国主义。

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国家元首在讲话最后表示，近年来，我国正在经历又一个非常艰难的历史时期，相信通过团结一致，一定能够克服一切困难，变得越来越强大。

最后，总统向一批民族和睦大会功勋人士颁发了奖章。

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【编译：小穆】