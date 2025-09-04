数字主权：为何国家机构向QazTech平台迁移至关重要

该平台于2025年7月正式上线，整合了所有国家数字服务，形成统一生态系统。此前，各部门独立开发IT系统，耗费大量时间和数十亿资金。如今，通过统一的科技框架，新服务可快速开发和灵活调整。

数字发展、创新及航空航天工业部表示：

“QazTech平台基于2023年6月1日启动的竞赛开发。‘智慧城市’有限责任公司被选为软件供应商。该公司联合哈萨克斯坦IT专家和学者，结合国家优先事项和信息安全要求完成了项目。QazTech是本土IT行业直接参与的成果。”

QazTech的核心优势在于其技术基础。平台采用开源解决方案，优先使用本土IT技术，并于2025年7月31日投入生产运营。首批接入的服务包括国家机构统一互联网资源平台和Smart Bridge。此外，公共服务事务署、水资源与灌溉部、工业部、数字发展部以及国家信息技术公司（NITEC）的系统已开始向QazTech迁移。

国家机构的现有IT系统正按统一标准整合至QazTech，通过电子政务网关，遵循严格的法律法规进行，网络安全问题也得到高度重视。

数字发展部强调：“平台将逐步达到最高级别的数据保护标准，严格遵守哈萨克斯坦法律，确保信息安全，持续应对潜在风险。”

QazTech的重要组成部分是位于高安全性现代数据中心的国家超级计算机，用于处理大数据分析、建模、人工智能及科研项目等高资源需求任务。

人工智能领域也迎来新机遇。开发团队表示，QazTech支持包括人工智能解决方案在内的各类服务集成，为国家、科研和商业领域提供广阔前景。

项目核心目标之一是确保国家数字主权。QazTech依托本土解决方案和专家开发，配备高安全性数据中心。数字发展部指出，放弃专有（闭源）软件、转向开源技术极大增强了哈萨克斯坦的数字主权。

QazTech不仅提升效率，还带来显著经济效益。平台实施将降低信息通信技术基础设施成本，提高公共服务的效率与安全性，并减少开发费用。

立法支持对平台发展至关重要。QazTech支持人工智能服务的引入，并与人工智能相关立法保持一致。

专家认为，该项目将加速政府管理进程、提升透明度，推动公民、企业与政府机构互动迈上新台阶。

值得一提的是，政府近期成立了数字转型工作小组，进一步推动相关工作。

