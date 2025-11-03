中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    主要产油国宣布明年初暂停增产

    哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，石油输出国组织（欧佩克）2日发表声明说，欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定12月保持增产节奏，日均增产13.7万桶原油，但2026年前三个月将暂停增产计划。

    能源部：哈萨克斯坦将继续履行欧佩克+自愿减产义务
    Фото: gov.kz

    沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议，讨论国际石油市场形势及前景。

    声明说，鉴于当前全球经济预期相对平稳，石油库存水平较低，8国做出12月增产调整，并表示增产举措是对此前自愿减产作出的回调。为维护石油市场稳定，8国将根据市场情况灵活调整增产节奏。

    声明还说，由于季节性因素，上述国家决定在2026年1月、2月和3月暂停增产步伐，产量与2025年12月保持相同。

    上述8国2023年4月宣布日均约165万桶原油的自愿减产措施，并于2023年11月再次宣布日均220万桶原油的额外自愿减产措施，此后这两大减产措施多次延期。但在此期间，美国、加拿大等国原油产量增加，导致欧佩克失去部分市场份额。今年3月，8国决定自4月1日起逐步增加原油产量。5月、6月和7月日均增产41.1万桶，8月日均增产54.8万桶，9月日均增产54.7万桶，10月和11月日均增产13.7万桶。

    石油 欧佩克
