哈萨克斯坦女子拳击热潮涌动 社交媒体助力推广

穆塔利普指出，哈萨克斯坦女子拳击队近年来的表现令人瞩目，成绩斐然。在今年举办的两场世界锦标赛中，女子拳击队展现了强劲实力：在塞尔维亚尼什市的世界锦标赛中，她们斩获3金、2银、1铜；在英国利物浦的世界锦标赛中，再次取得3金、1银的佳绩。

这些优异成绩通过TikTok、Instagram等社交媒体平台广泛传播，拳击女将们通过发布多样化的内容，不仅推广了女子拳击运动，也吸引了更多关注。

穆塔利普表示：“得益于这些宣传，女子拳击在国内的需求持续高涨。”

Фото: Дияр Бексұлтанов

在谈到青少年拳击发展时，穆塔利普介绍，哈萨克斯坦规定青少年从10岁起即可开始拳击训练，并从13岁起参加比赛，这一年龄限制符合国际标准。

然而，他也提到，上周拳击联合会与体育和旅游部及教练团队召开了一次重要会议，讨论了进一步优化青少年赛事体系的提案。教练们建议将国内比赛的参赛年龄下调至12岁，以帮助年轻选手积累更多实战经验，增强竞争力。

Фото: Kazinform

穆塔利普解释道：

“目前，亚洲锦标赛等国际赛事允许13岁选手参赛，但由于国内比赛的年龄限制，年轻选手缺乏足够的机会锻炼。如果能在12岁时就参加国内比赛，选手不仅能积累经验，还能通过选拔赛筛选出真正优秀的选手，为国际赛场做更好准备。如果没有国内比赛的历练，13岁选手直接参加亚洲锦标赛会面临较大挑战，缺乏经验也难以准确评估选手水平。”

Фото: Kazinform

值得一提的是，在2025年拳击世界锦标赛中，哈萨克斯坦女子拳击队以7金、1银、2铜的成绩，位列奖牌榜首位，为国家赢得历史性胜利。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对国家队在拳击发源地的卓越表现给予高度评价，称这一成就不仅是国家的历史性时刻，也是全体人民的巨大骄傲。

他表示：“我们的男女选手在世界瞩目的拳坛上证明了自己是真正的顶尖运动员。”

Фото: Kazinform

哈萨克斯坦女子拳击的崛起，不仅彰显了运动员的实力，也通过社交媒体的传播效应，激励更多年轻人投身这项运动，为国家体育事业注入新的活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】