斯卢茨基指出：

“俄罗斯正处于关键时期。特别军事行动、社会问题、人口问题等都需要大量资金支持，每一分钱都很重要！”

他对于未对俄罗斯发展作出贡献的外国人也能领取养老金表示惊讶。他特别提到，俄罗斯本地退休人员领取的养老金数额较少，而一些“仇视俄罗斯”的外国公民却能享受社会保障。

自由民主党认为，向移民支付社会福利缺乏依据，应予取消。党方认为，此举将有效减轻养老金体系及整体预算的负担。

据斯卢茨基提供的数据，2024年俄罗斯移民净增长约60万人，创近30年最高纪录。

提案说明中指出，建议的改革旨在保护养老金体系免受过度义务的压力。

根据现行俄罗斯法律，外国公民及无国籍人士在俄罗斯连续居住至少15年并达到退休年龄（男性70岁，女性65岁）后，有权领取养老金。

截至2024年9月1日，俄罗斯移民统计数据显示，境内注册的外国公民超过610万人。

【百衲衣：木合塔尔·木拉提】