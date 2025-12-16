帽子飞向空中：蒙古国哈萨克族是如何迎接哈萨克斯坦独立的？

如今，哈萨克族生活在全球40多个国家。同胞基金会的数据显示，居住在哈萨克斯坦境外的哈萨克族人数可能达到500万。官方统计则显示，海外哈萨克族总数超过300万，其中12.1万人生活在蒙古国。

蒙古国的哈萨克族主要聚居在该国最西部的巴彦乌列盖省。该省与哈萨克斯坦之间仅隔着约60公里宽的乌科克自然公园（位于俄罗斯境内）。

Фото: Нұрбол Қанағат

就在哈萨克斯坦宣布独立后的第二天，即1991年12月17日，巴彦乌列盖上演了具有历史意义的一幕。

巴彦乌列盖哈萨克电台编辑叶尔巴赫特·努斯普吾勒回忆了当时的情景。

—我们是在12月16日傍晚听到这一消息的。议会宣布哈萨克斯坦独立了。消息传来时，大家互相道贺，激动得把帽子抛向空中。我第一个联系的人是诗人苏拉甘·拉赫梅特吾勒。我们当即决定，必须以某种方式庆祝这一事件。经过商议，我们一致同意，第二天在广场上召集民众。-他说。

Фото: Кейіпкер мұрағатынан

努斯普吾勒本人是杰勒托克桑事件的参与者。1986年12月，他作为哈萨克国立大学学生到广场表达对当局的不满。

—我们还将集会主题定为“杰勒托克桑事件五周年纪念”。那时还没有社交媒体和互联网，消息完全是通过手写通知传播的。-他补充说。

尽管有人怀疑一夜之间能有多少人获知这一消息，但第二天，巴彦乌列盖市中心广场却人山人海。

—那真是人潮涌动，我从未见过广场上聚集这么多人。当时我们的报道中提到，大约有1万名民众到场。现在回想起来，人数或许略有夸大，但可以肯定的是，现场确实聚集了大量民众。-努斯普吾勒说。

集会的两位组织者之一、蒙古国作家联盟成员、哈萨克斯坦作家联盟成员、时任记者的诗人苏拉甘·拉赫梅特吾勒，也深情回忆了那一幕。

—那是一场令人难忘的集会。我们找来一辆拖拉机的拖车当作临时讲台。我担任主持人，叶尔巴赫特·努斯普吾勒站在我身旁。当我正在谈论独立以及这一事件的政治意义时，回头一看，拖车上已经站满了巴彦乌列盖的知识分子。广场上挤满了哈萨克族人。当时，恰好有一批来自沙特阿拉伯的宗教人士在当地。我们首先邀请这些阿拉伯毛拉诵读《古兰经》，为十二月事件的遇难者祈祷。广场上的所有人都跪在水泥地上，完成了祈祷仪式。

Фото: Пікір иесінің мұрағатынан

拉赫梅特吾勒表示，随后还有多位社会活动家、记者和诗人发言，其中包括蒙古族公民向哈萨克族同胞祝贺其祖籍国重获独立。

—集会结束后，我们立即前往通讯中心，联系了当时身在阿拉木图的阿克谢留·赛德姆别克。随后，阿克谢留前辈在他任职的《人民会议报》上刊发了一则简短消息，标题为《蒙古国巴彦乌列盖省的哈萨克族人迎接独立》。-他说。

【编译：阿遥】