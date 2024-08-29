哈萨克斯坦肉类自给自足，畜牧业发展前景广阔

农业部领导层、马吉利斯（议会下院）议员、哈萨克斯坦主要畜牧业地区的副州长，以及大中型畜牧企业代表出席了会议，共同分享经验并探讨行业面临的挑战。

根据托卡耶夫总统的指示，到2028年，哈萨克斯坦的畜牧业产品产量将增加一倍。畜牧业占农业总产值的40%左右，其中肉牛养殖是重要组成部分。当前，哈萨克斯坦国内市场已实现肉类自给自足，未来的发展将以出口为主。然而，畜牧业的发展受到一些因素的制约，如大多数畜牧企业的生产能力不足、技术落后，以及未能保持科学的饲养方式，导致产品产量和成本受到影响。

哈萨克斯坦农业部副部长阿曼哈里·别尔达林在会上指出，目前，用于屠宰的牛平均重量仅为364公斤，而每公斤肉的生产成本在1800至2100坚戈之间，这大大削弱了我们产品在国际市场上的竞争力。

为了应对这一挑战，哈萨克斯坦在试点项目的框架内，通过国家支持，多个企业正在引入澳大利亚的畜牧业管理方法。这一方法依托牧场养殖，有望大幅降低肉类生产成本。在研讨会上，来自突厥斯坦州、库斯塔奈州和阿拜州等企业的代表展示了各自的项目。其中，来自突厥斯坦州“努伦姆集团（Нұрым груп）”正在突厥斯坦州建立一个澳大利亚模式的肉类交易市场，作为其肉类产业集群的一部分。

【编译：达娜】