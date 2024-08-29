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哈萨克斯坦肉类自给自足，畜牧业发展前景广阔
（哈萨克国际通讯社讯）8月28日，哈萨克斯坦副总理谢哈萨克斯坦副总理谢里克在塞梅市主持召开了全国畜牧业专题研讨会，讨论了畜牧业的发展前景、存在的问题以及如何降低肉类生产成本。
农业部领导层、马吉利斯（议会下院）议员、哈萨克斯坦主要畜牧业地区的副州长，以及大中型畜牧企业代表出席了会议，共同分享经验并探讨行业面临的挑战。
根据托卡耶夫总统的指示，到2028年，哈萨克斯坦的畜牧业产品产量将增加一倍。畜牧业占农业总产值的40%左右，其中肉牛养殖是重要组成部分。当前，哈萨克斯坦国内市场已实现肉类自给自足，未来的发展将以出口为主。然而，畜牧业的发展受到一些因素的制约，如大多数畜牧企业的生产能力不足、技术落后，以及未能保持科学的饲养方式，导致产品产量和成本受到影响。
哈萨克斯坦农业部副部长阿曼哈里·别尔达林在会上指出，目前，用于屠宰的牛平均重量仅为364公斤，而每公斤肉的生产成本在1800至2100坚戈之间，这大大削弱了我们产品在国际市场上的竞争力。
为了应对这一挑战，哈萨克斯坦在试点项目的框架内，通过国家支持，多个企业正在引入澳大利亚的畜牧业管理方法。这一方法依托牧场养殖，有望大幅降低肉类生产成本。在研讨会上，来自突厥斯坦州、库斯塔奈州和阿拜州等企业的代表展示了各自的项目。其中，来自突厥斯坦州“努伦姆集团（Нұрым груп）”正在突厥斯坦州建立一个澳大利亚模式的肉类交易市场，作为其肉类产业集群的一部分。
【编译：达娜】