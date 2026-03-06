哈乌合作物流中心项目进入全面实施阶段

合同由Silkway CA合资企业与中国铁建签署。根据“交钥匙”原则，承包商将负责从项目设计、设备采购，到铁路基础设施及集装箱码头建设直至最终交付验收的全过程实施。

合同由Silkway CA合资企业总经理达尼亚尔·缇耶赛夫与中国铁建中亚区域副总经理田振华共同签署。

缇耶赛夫在签约仪式上表示，此次EPC合同的签署，标志着项目已由前期战略规划阶段正式转入实施阶段。

—我们正在建设一个能够提升中亚运输潜力、并有望成为欧亚交通走廊重要节点的现代化物流枢纽。这不仅是一项基础设施工程，也是一项旨在推动区域经济增长和国际贸易发展的长期投资，-他说。

田振华表示，该项目对公司而言具有重要意义。他表示，施工将严格按照国际质量标准推进，并将采用先进技术，确保项目按期高质量完成，公司将对工程建设全过程及最终成果承担责任。

Фото: inbusiness.kz

该项目的推进，是哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国政府合作议程的重要组成部分，并已纳入双边合作路线图。去年11月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫共同批准该物流中心建设方案，并明确其在促进跨里海国际运输路线发展中的重要作用。

根据规划，该物流中心位于塔什干州，占地面积159.4公顷。项目建设周期为2025年至2030年，其中一期工程计划于2027年完工，一期投资额超过8400万美元。

项目的主要目标是提升区域出口能力，扩大过境运输规模，并提高铁路集装箱运输比例。该多功能物流中心建成后，将进一步巩固哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在连接中国、中亚、高加索及欧洲运输体系中的重要过境枢纽地位。与此同时，项目也将完善现有物流基础设施网络，包括从多斯特克转运枢纽到波季多式联运码头在内的跨区域运输通道。

该项目由PTC Holding与乌兹别克斯坦国家铁路公司于2025年3月联合成立的Silkway CA合资企业负责实施。业内人士认为，此次EPC合同的签署，是推动欧亚地区物流网络建设的重要一步。

【编译：阿遥】