普朗克名作首现哈萨克斯坦舞台 哈语版《人声》获观众热捧

该作品根据让·谷克多的同名剧本创作。此前，该剧已被翻译成英语、意大利语、俄语、西班牙语、日语、韩语、乌克兰语，甚至手语等多种语言进行过演出。今日，哈萨克语正式加入了这一国际艺术行列。

早在2023年，穆赫塔尔·奥埃佐夫哈萨克国家戏剧学院剧院就曾将该剧以《声音》为名搬上舞台。当时由哈萨克艺术大家彤戈什拜·扎曼库洛夫翻译，巴尔祖·阿布杜拉扎科夫执导，赢得了社会各界的广泛好评。

而如今，这部作品以独角歌剧这一全新的艺术形式再次回归观众视线。

Фото: gov.kz

在当晚的演出中，剧中唯一的角色单白由哈萨克斯坦功勋艺术家达莉亚·朱苏普担纲出演。著名声乐教育家、歌唱家尕丽娜·卡拉莫拉达耶娃为本剧复杂且高难度的声乐声部准备提供了悉心指导。

演出由著名指挥家哈纳特·奥马若夫率领的哈萨克斯坦国家学术交响乐团伴奏，乐团以高水准的艺术表现力确保了演出的音乐质量。本剧由法尔哈德·莫勒达哈里执导。

【编译：阿遥】