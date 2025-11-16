世界杯预选赛：哈萨克斯坦1:1战平比利时

比赛一开始，比利时球员便主动寻找快速进球的机会。然而，我方队员成功形成有效阻截，并伺机发动反击，多次逼近对方球门。第9分钟，比利时球员在中场出现失误，哈萨克斯坦年轻前锋达斯坦·萨特巴耶夫抓住机会破门得分。

这是这位17岁球员代表国家队打入的首粒进球。达斯坦·萨特巴耶夫于2025年3月19日在对阵库拉索的比赛中完成国家队首秀。截至目前，他已为国家队出场6次。

丢球后，比利时队努力寻找扳平机会。他们试图掌控控球权，并频频威胁门将铁穆尔兰·阿纳尔别阔夫把守的球门。但我方队员始终保持专注，抓住机会向前推进，努力奉献一场令球迷满意的比赛。

下半场伊始，比利时队迅速加强攻势。第48分钟，汉斯·瓦纳肯接到蒂莫西·卡斯塔涅的高空传球后破门得分。此后，比利时队攻势持续增强。最终，双方以1:1握手言和。

值得一提的是，哈萨克斯坦队曾在2006年欧洲杯预选赛中两次战平比利时队（0:0, 2:2）。

第77分钟，哈萨克斯坦球员伊斯拉姆·切斯诺科夫因严重犯规被直接红牌罚下。至此，哈萨克斯坦队完成了本届世界杯预选赛的全部比赛。而比利时队将于11月18日在主场迎战列支敦士登队。

目前，我方队员曾两次负于威尔士队（1:3, 0:1），一次负于北马其顿队（0:1），一次负于比利时队（0:6），并与北马其顿队战平（1:1）。此外，他们两次战胜列支敦士登队（4:0, 2:0）。

比利时队方面，他们曾两次战平北马其顿队（1:1, 0:0），两次战胜威尔士队（4:3, 4:2），并以大比分战胜列支敦士登队（6:0）和哈萨克斯坦队（6:0）。

【编译：阿遥】