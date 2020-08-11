新学期哈国为外籍哈萨克同胞提供1300个预科班公费名额

哈通社/努尔苏丹/8月11日 —— 据同胞基金会消息，2020-2021年学期，哈萨克斯坦将为外籍哈萨克族同胞提供1300个预科班公费名额。

新学期预科班公费名额申请日期为8月5日-9月5日期间，学生可通过https://enic-kazakhstan.kz网站在线提交申请资料。

据了解，为防止新冠疫情的进一步传播，预科班第一学期所有课程将以远程模式进行。

据悉，哈萨克斯坦教育部2018-2019学期为外籍哈萨克同胞提供了1000个预科班公费名额，而2019-2020年学期公费名额增至1300个。预科班毕业后，同胞们可以参加国家统一高考，并成为哈萨克斯坦高校大学生。

据此前报道，7月19日，哈萨克斯坦为因新冠疫情影响未能参加高考的外籍哈萨克同胞举行了在线模式高考。

相关更具体的信息，可通过联系下列热线电话进一步获取：

+7 (7172) 287526或[email protected]（在线提交申请资料相关问题）

1404（所有哈萨克斯坦电信运营商注册用户均可免费拨打）

8 800 080 14 04（所有哈萨克斯坦市内电话用户均可免费拨打）

+7 7172 98 14 04（国内市话免费，境外电话按照标准收费）

+7 701 000 14 04（WhatsApp和Telegram联系号码）

E-mail: [email protected]

Skype: [email protected]

【编译：小穆】