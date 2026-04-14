我国粮食库存达1336万吨 北部三州位居前列

根据哈萨克斯坦国家统计局数据，当前全国粮食及豆类库存高于去年同期的1321万吨。

从结构来看，食用粮库存为1069万吨，占比最高；种子粮为135万吨；饲料粮为132万吨。

小麦仍是哈萨克斯坦最主要粮食品种，库存总量达到1080万吨。其中以普通软质小麦为主，硬质小麦库存超过52.5万吨。

其他主要粮食品种中，大麦库存为149万吨，大米为17.78万吨，燕麦为15.7万吨，玉米为10.4万吨。

统计显示，全国粮食库存整体保持温和增长，小麦继续稳居哈萨克斯坦最重要的出口粮食和口粮作物地位。

按经营主体划分，个体农户及农民农场库存规模最大，达到568万吨；其次为粮仓及筒仓企业库存349万吨；农业企业库存为258万吨。

分地区来看，北部主产粮区继续领跑全国。

位居首位的是阿克莫拉州，库存达402万吨；其次是库斯塔奈州，为341万吨；第三位是北哈萨克斯坦州，为331万吨。

外贸方面，2026年1月哈萨克斯坦粮食出口继续保持高位，其中小麦出口量达95.88万吨。此外，大麦、玉米、大米及豆类产品也持续出口。

进口规模则明显低于出口，主要进口品种为小麦、大麦和大米。

数据显示，哈萨克斯坦粮食库存总体呈现稳步增长趋势。2024年同期库存约为1320万吨，今年已升至1336万吨。

【编译：达娜】