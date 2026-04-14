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我国粮食库存达1336万吨 北部三州位居前列
（哈萨克国际通讯社讯）截至2026年4月1日，哈萨克斯坦全国谷物及豆类库存总量达到1336万吨，较去年同期有所增长。其中，小麦仍占据主导地位，北部主产粮区继续位列全国前列。
根据哈萨克斯坦国家统计局数据，当前全国粮食及豆类库存高于去年同期的1321万吨。
从结构来看，食用粮库存为1069万吨，占比最高；种子粮为135万吨；饲料粮为132万吨。
小麦仍是哈萨克斯坦最主要粮食品种，库存总量达到1080万吨。其中以普通软质小麦为主，硬质小麦库存超过52.5万吨。
其他主要粮食品种中，大麦库存为149万吨，大米为17.78万吨，燕麦为15.7万吨，玉米为10.4万吨。
统计显示，全国粮食库存整体保持温和增长，小麦继续稳居哈萨克斯坦最重要的出口粮食和口粮作物地位。
按经营主体划分，个体农户及农民农场库存规模最大，达到568万吨；其次为粮仓及筒仓企业库存349万吨；农业企业库存为258万吨。
分地区来看，北部主产粮区继续领跑全国。
位居首位的是阿克莫拉州，库存达402万吨；其次是库斯塔奈州，为341万吨；第三位是北哈萨克斯坦州，为331万吨。
外贸方面，2026年1月哈萨克斯坦粮食出口继续保持高位，其中小麦出口量达95.88万吨。此外，大麦、玉米、大米及豆类产品也持续出口。
进口规模则明显低于出口，主要进口品种为小麦、大麦和大米。
数据显示，哈萨克斯坦粮食库存总体呈现稳步增长趋势。2024年同期库存约为1320万吨，今年已升至1336万吨。
【编译：达娜】