截至2025年5所外国高校计划在哈萨克斯坦开设分校

哈通社/努尔苏丹/8月1日 —— 哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克1日回答马吉利斯（议会下院）议员的提问时表示，至少5所外国高校未来3年将在哈萨克斯坦开设分校。

科学和高等教育部部长说：

- 将北哈州国立大学信托至亚利桑那大学问题进行了讨论。课程将以哈语、俄语和英语进行，主要面向教育、IT、工程和农科等专业。目前，正在实施旨在通过设立和装备教育和科学实验室创建高等教育机构的研究生态系统的“学术卓越中心”项目。截至2025年，至少5所外国高校将在哈萨克斯坦开设分校。

据部长介绍，这将加强高等教育机构的科学和学术发展、引入先进的科学实践和改善管理体系，以及有助于将世界教育标准引入教育内容和教育过程。

【编译：小穆】