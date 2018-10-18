欧盟国家人口的22.5％面临贫困风险

哈通社/阿斯塔纳/10月18日 -- 欧盟统计局周三公布了欧盟26个国家面临"贫困和社会排斥风险"人数的比例，数据显示，欧盟人口的22.5%，即1.13亿人面临贫困风险。

欧盟统计局表示，在欧盟各国当中，面临"贫困和社会排斥风险"人数比例最高的三个国家分别是保加利亚、希腊和罗马尼亚。在这三个国家，这类人群的比例达到了34%。



其中保加利亚是欧盟面临贫困风险总人口比例最高的国家，占38.9％，而捷克共和国最低，为12.2％。



欧盟统计局还透露，欧盟24.5％的儿童面临贫困和社会排斥的风险。

报告补充说，去年约有31％的欧盟人口无法负担离家一年的一年假期，其中罗马尼亚的比例最高（65％），瑞典最低（8.8％）。

欧盟统计局定义"贫困或社会排斥风险"的指标包括：面临财务或货币风险（生活在其国家贫困线以下的人），人均工作时间短的家庭，物资严重匮乏、无法满足生活所需的人，比如无力支付房屋供暖费用，无及时支付租金的能力，每两天才能吃一顿肉或鱼，无法承担为期一周的旅游花销。

处于"贫困或社会排斥风险"的人可能会经历其中一种或多种问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】