约22.7万吨哈萨克斯坦扁豆出口土耳其 双方探讨深化农业合作

土耳其是全球主要扁豆进口国之一。2024年土耳其进口扁豆 14.1万吨，而2025年前九个月的进口量已达 22.68万吨，增幅显著。会谈双方指出，哈萨克斯坦扁豆凭借高品质、稳定供应及高效的物流链条，在土耳其市场的需求持续增长。

“哈萨克斯坦正在系统推进耕地结构多元化，其成果如今已经十分明显。2025年谷物和豆类作物总产量首次突破100万吨，其中80%为扁豆。哈粮公司已准备根据土耳其需求，在长期协议框架下供应饲用小麦、谷物豆类以及多种油料作物。” - 哈粮公司第一副董事长伊利达尔·伊斯马古洛夫在会上表示。

会谈期间，双方还就库存管理、市场调控、采购活动以及组织出口供应等主题交流了经验。

土耳其国家谷物委员会在职能上与哈粮公司类似，承担粮食生产融资、向国家储备收购小麦以及维护国内市场价格稳定等关键任务。

【编译：达娜】