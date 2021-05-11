哈外长出席在布鲁塞尔召开的柏林欧亚俱乐部第31次会议

哈通社/努尔苏丹/5月11日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席的柏林欧亚俱乐部第31次会议10日在布鲁塞尔召开。

会议对农业、旅游领域的合作和投资吸引力，以及发展哈萨克斯坦的出口潜力问题进行了讨论。

会议还讨论了减少COVID-19大流行导致的经济负面影响和支持商业活动的共同举措。

会议由德国经济东部委员会和哈萨克斯坦驻德国大使馆共同组织，以线上线下混合模式召开。

哈萨克斯坦、德国、比利时的政府和商业机构代表，欧盟和区域商业协会近100名代表，以及欧洲领先企业领导人参加了本次会议。

穆赫塔尔·特列吾别德在发表的讲话中介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在大流行期间实施的可持续的经济增长和向民众提供的社会支持政策。2020年3月生效的《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》的加速执行需要特别关注。

出席会议的欧洲代表对旨在进一步支持和发展农业和旅游领域，扩大哈萨克斯坦的出口潜力项目表现出了浓厚兴趣。

会议框架下，特列吾别尔德与德国、比利时和卢森堡公司的领导人举行了多次双边会谈，讨论了发展伙伴关系和共同实施新投资项目的前景问题。

【编译：阿依波塔】