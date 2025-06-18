哈萨克斯坦36家企业向欧洲出口有机农产品——农业部长

萨帕若夫指出，农业领域是哈意双边合作的优先方向之一。

- 两国农业贸易持续增长，反映出双方经济合作潜力巨大。我们愿在扩大出口、吸引投资及技术引进等方面加强与意方合作。目前，哈萨克斯坦有机农业领域发展活跃，已出台专门法律法规。目前，全国已有36家本土企业向欧洲市场出口有机农产品，我们愿在该领域开展更深层次合作。 - 他说。

据统计，2025年1月至4月期间，哈萨克斯坦与意大利之间的农产品贸易额达1.059亿美元，同比增长59%。其中哈方出口的重点品类增长显著：小麦出口增长47%，豆类增长103倍，菜籽饼增长100%。

双方特别强调了出口产品需满足欧盟标准的重要性。萨帕若夫表示，目前已有20家哈萨克企业获得向欧盟（包括意大利）出口水产品的许可，2025年3月，哈方也已正式获准向欧盟出口蜂蜜。同时，哈方正就水产养殖产品及马肉出口与欧盟委员会开展磋商。

安东内洛·德·里乌大使则表示，意大利政府高度重视与哈萨克斯坦的合作关系，农业是两国深化经济联系的重要领域。

- 不仅政治对话不断推进，经济合作同样发展迅速，意大利企业对哈萨克市场兴趣浓厚，我们愿为深化投资合作提供支持。 - 大使说。

会谈还讨论了一系列前景良好的项目，包括：意大利Tramite Group公司在哈建造番茄加工厂、苜蓿颗粒加工厂、年处理能力2万吨的果蔬烘干与冷冻联合厂以及容量1万吨的冷藏物流中心等项目。

【编译：达娜】