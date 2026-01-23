43万吨！去年哈萨克斯坦粮食发运量同比激增25%

统计数据显示，从2025年1月至12月，该公司各粮库累计接收粮食43.4万吨，其中新粮达35.8万吨。截至2026年1月19日，公司旗下粮库的谷物库存量为26.4万吨。

在过去的一年中，该公司通过四大粮食基地累计发运各类谷物及油料作物43.2万吨。与2024年同期相比，发运量显著增长了25%。

为了确保粮食接收过程的公开透明，公司在所有收储网点均引入了具备图像登记功能的农产品称重信息系统。该系统的应用最大限度地降低了人为因素对收储环节的干预。

在基础设施建设方面，公司去年共计拨付4.04亿坚戈用于粮库的日常维护与现代化升级。通过这笔资金，公司为三大粮食基地购置了全新的烘干设备及运输车辆，修缮了仓库建筑，并完成了铁路专用线道岔的更换工作。

2026年，全国粮仓有限责任公司计划在持续推进生产设施现代化的基础上，启动多项旨在扩大粮库网络吞吐能力的投资项目。

【编译：阿遥】