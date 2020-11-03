哈萨克斯坦通过出口粮食总计为地球上4500万人提供了食物

哈通社/努尔苏丹/11月3日--据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，哈萨克斯坦农业部长以在线会议的形式参加了联合国粮食及农业组织欧洲区域会议第32届会议。

哈萨克斯坦农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫在会议上发表了主题为“欧洲和中亚的可持续粮食系统和健康饮食”的演讲。部长在报告中谈到了作为确保区域粮食安全可持续基础的粮食生态系统发展。

农业部长强调，在大流行的背景下，许多国家与邻国隔离并暂停国际粮食贸易，哈萨克斯坦政府设法保护农业免受全球危机的影响，并稳定向国内和国外市场供应粮食。

农业部长表示：“尽管采取了封锁和相关限制，哈萨克斯坦仍继续积极向邻国供应粮食。在今年的前8个月中，哈萨克斯坦向上合组织国家提供了价值13亿美元的粮食援助。此外，作为人道主义援助还向中亚国家运送了1万多吨面粉。值得一提的是，根据粮农组织的数据显示，哈萨克斯坦去年出口的小麦和面粉总计为地球上4500万居民提供了食物。”

此外，农业部长还强调，考虑到邻国需求的增长，哈萨克斯坦将继续增加农产品和食品的产量。在这种情况下，不仅产量指标值得重视，产品质量也非常重要。尤其是哈萨克斯坦有充分的机会发展有机农业。根据欧盟委员会的官方数据，就出口量而言，在向欧盟供应有机农业食品的123个国家中，哈萨克斯坦排名第9位。此外，哈萨克斯坦还是销售有机小麦和油亚麻籽的绝对领先者之一。

“我们将继续利用这一竞争优势，并积极利用我们地处中国、欧洲和中亚最重要贸易市场交汇处的优越地理位置。通过实现农工综合体的巨大潜力，哈萨克斯坦将能够成为国际农业食品中心。”农业部长补充道。

在这方面，为了确保哈萨克斯坦国内和区域粮食安全，目前正在采取措施改进国家分配系统，这将增加产量，扩大储存能力并大大增加农产品的出口。

【编译：阿拉依】



