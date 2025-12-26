哈萨克斯坦“萨克风格”系列500坚戈新版纸币正式投入流通

据国家银行介绍，这是“萨克风格”系列发行的第五种纸币。该系列以萨克风格元素为基础，涵盖从游牧文化到当代哈萨克斯坦的独特遗产，被视为传统哈萨克纹饰的根源。

国家银行表示：“新纸币预计将于2026年第二季度开始大规模使用。因为需要时间将纸币运送到全国各地，并对自动取款机、支付终端及其他现金处理设备进行适配。”

新纸币主色调为蓝色。正面图案包括：

天空中翱翔的鸟与“巴伊铁列克”树枝（出自伊塞克古墓，前5-4世纪，金人头饰饰品，象征自然与信仰的圣洁联系）； 以纹饰装饰的无穷符号，代表DNA螺旋以及人与自然的联系； 文物——盘羊头饰碎片（出自别列尔古墓，前8-7世纪，东哈萨克斯坦州）。

Фото: Kazinform

背面图案包括：

- 以纹饰环绕盾牌为背景的哈萨克斯坦盘羊；

- 主要图案背后布置多层含义的哈萨克纹饰：

• “盾牌”象征价值守护，

• 古老符号代表世界四方，

• 中央太阳标志作为创造性能量的象征。

- 纸币中央绘有哈萨克“无穷”纹饰轮廓，其内展现“冰山”景观。

国家银行强调，新版500坚戈纸币自2025年12月25日起投入流通，并将与现行2017年版500坚戈纸币（以下简称旧版）并行两年使用。即旧版纸币将在两年内逐步退出流通。在此期间，无需前往二级银行或国家银行分支机构将旧版兑换为新版。

新旧版纸币并行流通期为2025年12月25日至2027年12月24日。

该期结束后，即自2027年12月25日起，可在所有银行及哈萨克邮政网点用三年时间（至2030年12月24日）兑换旧版纸币为新版；国家银行分支机构则提供无期限兑换服务。

国家银行新闻处总结称：“在新旧版纸币并行流通期间，两者均为法定支付工具。在哈萨克斯坦全境，所有类型支付、转账及存入银行账户时，必须按面值无条件接受。新的纸币可在国家银行所有分支机构、哈萨克邮政、二级银行以及在哈境内非居民银行分支机构无限制兑换和更换。我们提醒，拒绝接受法定支付工具的纸币和硬币属于违反哈萨克斯坦《行政违法法典》的行为。”

哈萨克斯坦国家银行分别于2023年12月、2024年5月和2024年12月，推出了“萨克风格”系列新版坚戈的5000、10000和2000坚戈款纸币。

根据计划，20000坚戈纸币将于2026年投入流通。

新版纸币在设计中融入了独特的“萨克风格”（Сақ стилі / Scythians style）元素，生动展现了哈萨克斯坦从古老游牧文明走向现代的历史脉络与文化传承。

萨克人，又称塞迦人、塞种人、塞人、塞族，起源自伊朗高原的斯基泰人部落，是古代著名的游牧民族，其活动范围和主要领土在今天的哈萨克斯坦地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】