斯洛文尼亚灾害天气造成的遇难人数升至6人

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 —— 据央视网报道，受多日强降雨影响，斯洛文尼亚遭遇洪水、山体滑坡等灾害，截至当地时间7日，造成至少6人死亡。欧洲联盟已启动救灾应急机制，施以援手。

斯洛文尼亚总理罗伯特·戈洛布说，这轮强降雨引发的洪水是斯洛文尼亚1991年独立以来遭遇的最严重自然灾害，估计总损失超过5亿欧元。全国约210万居民中，三分之二受到洪水影响。

斯洛文尼亚通讯社报道，4日以来，暴雨导致河水迅速上涨，萨瓦河、德拉瓦河和穆尔河决堤，多个湖泊泛滥，房屋田地被毁，多条公路和铁路被淹，许多桥梁倒塌。

据法新社报道，暴雨引发的洪水和山体滑坡导致斯洛文尼亚中部和北部大片地区被淹，通往村庄的道路被切断。紧急救援人员6日在东部一条河中发现一名35岁男子的遗体。警方说，另一名男子坠入卡姆尼克镇附近一个污水坑后死亡。早些时候，还有两名斯洛文尼亚人和两名荷兰人遇难。

斯气象部门说，受灾地区不到一天的降雨量相当于往年同期一个月的雨量。

欧盟委员会说，依据已启动的救灾应急机制，德国将向斯洛文尼亚援助两座预制临时桥梁和两台挖掘机，配备专业人员增援。法国也将提供两台挖掘机及相关工作人员。

德国外交部已同意向斯洛文尼亚提供70万欧元援助。另有多国派出救援队前往救灾。

据法新社报道，6日晚间，第一辆载有人道主义救援物资的卡车从匈牙利抵达斯洛文尼亚，一架直升机紧随其后到达。南部邻国克罗地亚虽然遭遇山洪，但也向斯洛文尼亚提供了一架救灾用军用直升机。

在北部邻国奥地利，强降雨导致南部地区洪水泛滥、山体滑坡。

据德新社报道，随着7日水位下降，斯洛文尼亚、奥地利和克罗地亚灾情预计将有所缓解，但是奥地利南部地区发生山体滑坡的风险仍然很高。

克罗地亚广播电视台报道，该国已有多条道路、多处田地和定居点被淹。克罗地亚全国多地宣布进入紧急状态。

另外，在萨瓦河下游的塞尔维亚，东部地区也因强降雨遭受重大损失。