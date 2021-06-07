健康二维码«红色»人员违规外出将被处以8.7万坚戈罚金

哈通社/努尔苏丹/6月7日 – 在健康二维码系统«Ashyq»当中，个人健康信息显示为«红色»的人员违背居家隔离规定离家出入公共场所，将被处以罚金。

哈萨克斯坦卫生和流行病学监控委员会发布了一项新的决议，旨在加强针对与冠状病毒感染者以及与患者有密切接触人员的居家隔离管理的规则。

新规则将于6月10日起正式生效。

通过正在全面推广中的Ashyq健康二维码系统，违反居家隔离规则擅自外出并出入公共场所的被隔离人员，将会被记录在案。

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换句话说，当公民在出入公共场所时，如果其出示的健康码显示为红色，将被视为破坏居家隔离规则。

根据《行政违法法典》第802条中关于被隔离人员违反相关隔离措施时的规定，有关部门将有权采取措施。

如果违规者是在明知自身情况的前提下违反规则，并且对周边其他公众造成了传播危害，则违规者将被处以相当于30倍按月计算指数，即87 510坚戈的罚金。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。

2021年的哈萨克斯坦按月计算指数基准为2917坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】