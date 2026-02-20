哈萨克斯坦90%油料作物实现国内加工 行业加速向深加工转型

数据显示，植物油及油粕出口总量已超过130万吨，出口额达8.37亿美元。今年，哈萨克斯坦在全球葵花籽油出口国排名中升至第六位，同时跻身向欧盟供应葵花籽油粕的前三大国家之列。

从整体农业出口表现来看，这一趋势更加明显。QazTrade数据显示，2025年哈萨克斯坦农产品出口同比增长37.8%，达到71.3亿美元。

官方指出，这一增长并非偶然。当前行业正逐步从原料型出口向深加工转型。目前，全国种植的油料作物中，超过90%已在国内完成加工，出口产品以附加值更高的成品为主。

哈萨克斯坦全国油料加工协会主席亚德卡尔·伊布拉吉莫夫表示，近年来行业经历了根本性转型。

- 过去，哈萨克斯坦主要出口原料。如今，我们向国际市场提供加工产品。通过企业现代化改造、提升产能以及完善物流体系，葵花籽油出口已在全球占据领先位置。下一步目标是进入全球前三，并将行业外汇收入提高至20亿美元。 - 他在阿拉木图举行的圆桌会议上表示。

自2021年以来，行业产能已增长2.5倍。当前主要出口市场包括中国、中亚国家及欧盟。这些市场每年对植物油及油粕的进口需求超过4000万吨，为哈萨克斯坦提供了广阔发展空间。

【编译：达娜】