AI助力关注家庭暴力——“萨勒塔纳特之光”社会项目在哈启动

该项目由哈萨克斯坦数字户外广告行业的技术领军企业Citix公司与中亚地区首位戛纳创意节金狮奖得主创意机构GForce联合发起，旨在以全新的方式唤起公众对家庭暴力问题的关注，并为受害者提供实质性帮助。

项目的象征性标识是一块位于阿拉木图、源自上世纪60年代的“Салтанат”红色霓虹灯牌匾。如今，它已成为家庭暴力报警的视觉符号——每当系统检测到一起家庭暴力案例，该霓虹灯就会闪烁，提醒公众注意。同时，信息还将同步显示在全国100多块Citix数字广告屏幕上。

这一系统背后，是依托人工智能的数据处理技术。AI会自动采集和分析来自新闻、社交媒体、危机中心、匿名申诉平台、Telegram机器人和Citix行人设备等渠道的信息，经过本地化神经网络模型筛选、识别与验证后，将数据传送至Citix广告技术平台，进而触发霓虹灯闪烁，并在“萨勒塔纳特之光”小组件中实时发布更新信息。

此外，为帮助受害者获得及时指导和支持，项目还特别开通了Telegram机器人 @Saltanat_Light_Bot，提供涵盖法律援助、申诉流程、庇护中心等方面的详细操作指引，传达“法律与你同在”的重要信息。

“萨勒塔纳特之光”不仅仅是一次科技实验，更是Citix与GForce两家公司在打击家庭暴力领域持续努力的体现。

- 在GForce，我们始终相信沟通可以改变现实。继首个家庭暴力相关项目后，我们决定持续关注并系统性推进该议题。“萨勒塔纳特之光”正是技术与创意结合所激发的新形式，我们借助过去，正在改变未来。- DASM集团创意转型总监兼GForce执行董事尤利娅·图希娜说。

Citix首席执行官雅奈·绍伊也表达了类似的立场：

- 在哈萨克斯坦，太多女性都深知家庭暴力的痛苦。对我个人而言，这不只是一个项目，而是一份沉重的责任。Citix始终相信技术能够成为与社会对话的桥梁，数字户外媒体是城市的声音，而通过“萨勒塔纳特之光”，我们希望告诉每一位女性：你并不孤单，法律与你同在，帮助就在你身边。城市不仅要在物理层面安全，也要在情感上守护每一个人。

据悉，该项目将持续一个月，至4月底，Citix各大屏幕将公布全国统计结果，象征性地在“Салтанат”名字旁点亮更多因家庭暴力而遭遇不幸的女性之名，提醒公众：暴力，不应被忽视。

萨勒塔纳特·努科诺娃遇害案

2023年11月9日，警方接到报警称在首都某餐厅内发生凶案，导致一名女性死亡。警方抵达现场后逮捕了嫌疑人并进行后续调查。10日，内务部副部长证实嫌疑人为哈萨克斯坦前经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫（2016年任职），死者则是其妻子萨勒塔纳特·努科诺娃。

庭审期间检方作为证据公布的监控录像显示，毕申姆巴耶夫在餐厅内对妻子进行了长达12小时的辱骂殴打。法医最终确认，努科诺娃在被送医前已经死亡至少6至8小时。她的头部、颈部都有严重的伤痕。经过系列调查审理，哈萨克斯坦最高法院于2024年5月13日宣判毕申姆巴耶夫谋杀罪罪名成立，判处24年监禁，其亲属也因协助掩盖罪行而被判处4年监禁。值得一提的是，该案中两名在犯罪现场执法的警员也因不当评论被害人被重罚。

“萨勒塔纳特·努科诺娃遇害案”是哈萨克斯坦历史上首次将庭审全程通过互联网进行对外公开直播的案件，在哈萨克斯坦引发了高度的社会舆论关注，并推动哈萨克斯坦出台了将家暴行为从民事案件升格为刑事案件的相关法律修订案。

【编译：木合塔尔·木拉提】