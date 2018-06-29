哈萨克斯坦驻摩纳哥大使向阿尔贝二世递交国书

哈通社/阿斯塔纳/6月29日-哈萨克斯坦驻法国、葡萄牙和摩纳哥大使詹•哈利耶夫向摩纳哥亲王阿尔贝二世递交国书。

会晤期间，双方讨论了两国在双边和多边组织框架内的政治对话、贸易和经济关系及投资合作、在金融、绿色技术、旅游和体育领域上的合作关系等问题。











大使向阿尔贝二世介绍了目前我国正在实施的现代化国家方案以及在纳扎尔巴耶夫总统发表的国情咨文框架内的大规模社会经济和政治改革。



同时，大使还提到了阿斯塔纳国际金融中心、国际绿色科技中心以及阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园的工作计划及相关项目。在此方面，阿尔贝二世有意与绿色科技中心展开相关合作。



此外，摩纳哥亲王在交谈中提到了其于2012年和2017年对阿斯塔纳进行正式访问期间的相关事件，高度赞赏了哈萨克斯坦的发展速度，并祝贺阿斯塔纳成立20周年。



他还祝愿我国在实施国家计划方面取得成功，并强调有兴趣与我国在各个领域开展双边合作。







当天，大使还同摩纳哥国务大臣塞尔日•特勒会晤，就摩纳哥政府人员于今年7月4-6日期间对阿斯塔纳进行访问期间的相关问题进行讨论。



此外，大使与该国商会主席贾斯汀•海曼举行非公开会议。











【编译：达娜】