总统主持召开会议讨论落实社会政策问题

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日在总统府主持召开会议，就有效落实社会政策问题进行了讨论。

政府总理阿斯哈尔·马明、总统办公厅主任阿斯耶特·伊谢克舍夫和副总理古丽莎拉·阿布德哈勒科娃出席了会议。

总统指出，有效落实提高哈萨克斯坦人民生活水平和改善生活质量领域的相关工作具有重要作用。

会上，政府向总统介绍了落实"祖国之光"党第十八届代表大会上通过的一系列工作任务计划报告。

总统听取与会者的汇报后强调，国家应向所有社会弱势群体和多子女家庭提供社会补助。

"政府应4月1日起发放已提升的社会补助资金。"纳扎尔巴耶夫说。

会议还就地方教育领域改革、提高工资、改善道路建设和住房建设，以及解决环境问题进行了讨论。此外，会议还关注了"幸福家园"和"乡村-国家摇篮"规划落实问题。

总统强调，地方政府应积极解决当地民众面临的热点问题，并采取实际行动落实相关工作任务。此外，要有效利用落实社会政策领域拨款的资金。

"首先，要解决人民群众的就业问题。推动中小企业的发展和创造新的工作岗位是国家机关的主要工作任务之一。这项工作应在全国各地和各大城市得到落实。"总统说。

最后，纳扎尔巴耶夫总统要求总统办公厅和"祖国之光"党监管这些工作任务的落实情况。

【编译：小穆】