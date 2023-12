哈通社/努尔-苏丹/6月27日 -- 哈萨克斯坦农业部对美国进行的访问框架下,阿克莫拉州巴拉耶夫种植业科学生产中心与美国维蒙特工业(Valmont Industries)签署了合作协议。

据该中心新闻处消息,根据协议,双方在2017-2021年哈萨克斯坦农工综合体发展国家规划框架下建立智能灌溉农田基地,以及对试验农作物和灌溉系统培育的新型农业技术进行监管。此外,哈萨克斯坦农业技术领域专家将参与该项目的教育、试验和实践活动。协议框架下,美国公司将对该中心提供最新灌溉技术设备。

据了解,该设备将有效提高农作物产量和节约水资源。新的项目投资总额达2亿坚戈。

此外,巴拉耶夫种植业科学生产中心还同美国Daugherty Water for Food Global Institute at the University of Nebraska公司签署了相互谅解备忘录。

